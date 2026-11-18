Космический зонд Voyager 1. Фото: NASA/JPL-Caltech

Зонд NASA Voyager 1 стал первым рукотворным космическим аппаратом, который удалился от Земли на одни световые сутки. Теперь радиосигнал между зондом и Землей преодолевает это расстояние примерно за 24 часа в одну сторону.

Об этом пишет NASA Science, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что такое световые сутки и как далеко сейчас Voyager 1

Световые сутки — это не единица времени, а мера расстояния. Так называют путь, который свет проходит за 24 часа. По данным NASA, Voyager 1 достиг этой отметки 18 ноября 2026 года в 5:16 по восточноамериканскому времени (12:16 по Киеву). В этот момент зонд находился на расстоянии 25 902 068 356 км от Земли, то есть примерно 26 млрд км.

Радиоволны движутся со скоростью света, поэтому команда, отправленная с Земли, теперь идет до зонда около суток. Еще столько же нужно, чтобы ответ вернулся обратно. Voyager 1 движется со скоростью почти 61 000 км/ч, поэтому расстояние и задержка сигнала дальше будут только расти.

Сколько лет Voyager 1 и куда он летит

Voyager 1 запустили 5 сентября 1977 года. На момент достижения световых суток он находился в полете 49 лет, 2 месяца и 11 дней. Самым удаленным от Земли рукотворным объектом зонд стал еще в 1998 году, а в августе 2012 года вышел в межзвездное пространство.

Читайте также:

Сейчас аппарат направляется в сторону звезды Глизе 445. Как отмечает NASA, примерно через 40 000 лет он пройдет на расстоянии около 1,7 светового года от нее. Его близнец Voyager 2 летит медленнее и, по прогнозу агентства, достигнет световых суток лишь в ноябре 2035 года.

В честь события NASA провело мировую акцию "Shine Bright for Voyager's Light-Day". Вечером 17 ноября желающих призвали направить в небо фонарик или смартфон и "проморгать" азбукой Морзе позывной миссии V-G-R. Для этого агентство создало отдельный сайт, который сам мигает нужным кодом на экране телефона.

Ранее Новини.LIVE писали, что Voyager 1 непрерывно движется в космосе с 1977 года со скоростью около 17 км/с, или примерно 61 000 км/ч. Несмотря на это, почти за полвека аппарат не преодолел даже одного процента расстояния в один световой год.

Также Новини.LIVE рассказывали, что магнитные поля Урана и Нептуна сильно наклонены и смещены от центра планет. Ученые десятилетиями не могли объяснить почему, а теперь новые компьютерные модели дали возможный ответ.