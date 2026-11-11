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Головна Техно Вікно залипання клавіш у Windows 11: як вимкнути його вже зараз

Вікно залипання клавіш у Windows 11: як вимкнути його вже зараз

Ua ru
11 листопада 2026 17:24
Вікно залипання клавіш у Windows 11: як вимкнути його і що змінить Microsoft кадр з відео/YouTube
Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: кадр з відео/YouTube

Microsoft почала тестувати у Windows 11 можливість назавжди вимкнути вікно залипання клавіш просто з самого вікна. Поки що нова опція є лише в тестових версіях системи, але прибрати це вікно можна вже зараз через параметри.

Про це пише Windows Latest, пише редакція Новини.LIVE.

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Що таке залипання клавіш у Windows

Залипання клавіш (Sticky Keys) — функція спеціальних можливостей Windows. Вона дає змогу натискати Shift, Ctrl чи Alt по черзі, а не одночасно. Якщо п'ять разів поспіль натиснути Shift, система показує вікно з питанням, чи ввімкнути цю функцію.

У новій версії вікна з'явився прапорець "Never turn on Sticky Keys with this shortcut" — "Ніколи не вмикати залипання клавіш цим сполученням". Схожу опцію отримало і вікно фільтрування клавіш, яке з'являється, якщо вісім секунд утримувати правий Shift. Поки що зміна доступна лише учасникам програми тестування Windows Insider, і Microsoft вмикає її поступово. Коли нововведення отримають усі користувачі, не повідомляється.

Як вимкнути залипання клавіш у Windows 11

Чекати на оновлення не обов'язково. Потрібно відкрити "Параметри", перейти в розділ "Спеціальні можливості" — "Клавіатура", вибрати "Залипання клавіш" і вимкнути сполучення клавіш для цієї функції. Після цього п'ять натискань Shift більше не викликатимуть вікно.

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Чому з'явилося вікно залипання клавіш

Ці вікна з'явилися ще у Windows 95. Колишній менеджер Microsoft Чарльз Опперманн розповів, що написав їх на початку 1995 року. Тоді діти керівника розробки Windows 95 Бреда Сілверберга постійно випадково вмикали залипання клавіш, граючи в Space Cadet Pinball. За словами Опперманна, прапорець команда обговорювала ще тоді, але вирішила зробити спеціальні можливості помітнішими для користувачів.

Раніше Новини.LIVE писали, що завислу програму у Windows 11 можна закрити без диспетчера завдань, просто з панелі завдань. Для цього потрібно один раз увімкнути приховану опцію, а є ще кілька інших швидких способів.

Також Новини.LIVE розповідали, що оперативну пам'ять у Windows 11 можна звільнити без покупки нових модулів. Якщо комп'ютер гальмує, коли відкрито кілька програм, йому найчастіше бракує саме оперативної пам'яті, і це можна виправити, змінивши кілька налаштувань.

Microsoft Windows комп'ютери клавіатура
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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