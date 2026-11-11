Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: кадр из видео/YouTube

Microsoft начала тестировать в Windows 11 возможность навсегда отключить окно залипания клавиш прямо из самого окна. Пока что новая опция есть только в тестовых версиях системы, но убрать это окно можно уже сейчас через параметры.

Об этом пишет Windows Latest, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что такое залипание клавиш в Windows

Залипание клавиш (Sticky Keys) — функция специальных возможностей Windows. Она позволяет нажимать Shift, Ctrl или Alt по очереди, а не одновременно. Если пять раз подряд нажать Shift, система показывает окно с вопросом, включить ли эту функцию.

В новой версии окна появился флажок "Never turn on Sticky Keys with this shortcut" — "Никогда не включать залипание клавиш этим сочетанием". Похожую опцию получило и окно фильтрации ввода, которое появляется, если восемь секунд удерживать правый Shift. Пока что изменение доступно только участникам программы тестирования Windows Insider, и Microsoft включает его постепенно. Когда нововведение получат все пользователи, не сообщается.

Как отключить залипание клавиш в Windows 11

Ждать обновления не обязательно. Нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Специальные возможности" — "Клавиатура", выбрать "Залипание клавиш" и отключить сочетание клавиш для этой функции. После этого пять нажатий Shift больше не будут вызывать окно.

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Почему появилось окно залипания клавиш

Эти окна появились еще в Windows 95. Бывший менеджер Microsoft Чарльз Опперманн рассказал, что написал их в начале 1995 года. Тогда дети руководителя разработки Windows 95 Брэда Сильверберга постоянно случайно включали залипание клавиш, играя в Space Cadet Pinball. По словам Опперманна, флажок команда обсуждала еще тогда, но решила сделать специальные возможности заметнее для пользователей.

Ранее Новини.LIVE писали, что зависшую программу в Windows 11 можно закрыть без диспетчера задач, прямо с панели задач. Для этого нужно один раз включить скрытую опцию, а есть еще несколько других быстрых способов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что оперативную память в Windows 11 можно освободить без покупки новых модулей. Если компьютер тормозит, когда открыто несколько программ, ему чаще всего не хватает именно оперативной памяти, и это можно исправить, изменив несколько настроек.