Ноутбук. Фото: Unsplash

Если Windows-компьютер тормозит, когда открыто несколько программ, ему чаще всего не хватает оперативной памяти. Освободить ее можно без покупки новых модулей, изменив несколько настроек.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему компьютеру не хватает памяти

В оперативной памяти хранятся данные и команды, нужные открытым программам. По данным BGR, проблема чаще всего возникает на компьютерах с 8 ГБ памяти или меньше, тогда как для современных задач желательно иметь 16 ГБ и больше. При этом оперативная память резко подорожала из-за спроса со стороны ИИ, а в мини-ПК и ультрабуках ее часто припаивают к плате, поэтому заменить не получится.

Что отключить в Windows 11

Удалить ненужные программы: "Параметры" — "Приложения" — "Установленные приложения", возле программы нажать три точки и выбрать "Удалить". Это также освободит место на диске.

Запретить работу в фоновом режиме: там же нажать три точки, выбрать "Дополнительные параметры" и для пункта о работе в фоновом режиме выбрать "Никогда". Это работает только для программ, которые поддерживают такую опцию.

Отключить автозагрузку: открыть "Диспетчер задач", перейти на вкладку автозагрузки, нажать правой кнопкой на программу и выбрать "Отключить". Если программа все равно работает в системном трее, ее значок нужно закрыть через контекстное меню.

Браузер и место на диске

В Chrome, Edge и Firefox есть режим экономии памяти. В Chrome его включают так: три точки в правом верхнем углу — "Настройки" — "Производительность" — режим экономии памяти.

Когда оперативная память заполняется, Windows использует часть диска как виртуальную память. Поэтому почти заполненный диск тоже замедляет работу. Большие файлы можно найти в папках "Загрузки" или "Видео", введя в поиске size:>1GB, и перенести их на внешний диск или в облако. Также поможет функция "Контроль памяти": "Параметры" — "Система" — "Память" — "Контроль памяти" — запустить сейчас.

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Ранее Новини.LIVE писали, что оперативная память является одним из самых стойких компонентов компьютера и при надлежащих условиях может служить десятилетиями. В то же время нагрев, чрезмерный разгон и качество модулей могут заметно сократить ее ресурс.

Также Новини.LIVE рассказывали, что режим "наилучшая производительность" в Windows 11 сократил работу ноутбука от батареи на 55 минут по сравнению с экономным режимом. Заметного ускорения в тесте скорости он при этом не дал.