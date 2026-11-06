Ноутбук. Фото: Unsplash

Режим "наилучшая производительность" в Windows 11 забрал у ноутбука 55 минут работы от батареи по сравнению с экономным режимом, но ощутимого прироста скорости в тесте не дал. Для ноутбука важно и другое: на скорость могут влиять батарея, режим питания, зарядное устройство и перегрев.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как проводили тест

Автор Олувадемилейд Афолаби использовал ноутбук HP EliteBook x360 1030 G2 с процессором Intel Core i7-7600U и 16 ГБ оперативной памяти. Он менял только режим питания от батареи, а яркость, громкость и другие параметры оставлял без изменений. Каждый запуск начинался примерно с 99% заряда и завершался на 10%. За это время автор смотрел длинное видео, работал в браузере и редактировал изображения.

Какой режим работал дольше всего

"Наилучшая эффективность энергопотребления" дала 3 часа 2 минуты, сбалансированный режим 2 часа 29 минут, а "наилучшая производительность" 2 часа 7 минут. Автор также провел тест процессора в 7-Zip. Разница между тремя режимами там оказалась ничтожной, поэтому ускорения автор не увидел.

Автор признает, что использовал немолодой ноутбук, а отдельные приложения или тяжелые длительные задачи могут работать иначе, поэтому результат у разных пользователей будет отличаться.

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Где изменить режим питания

Нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Система", а затем в "Питание и батарея". Там для работы от батареи можно выбрать один из трех режимов. Сам автор без зарядки использует экономный режим, а сбалансированный включает для задач, которые этого требуют.

Ранее Новини.LIVE писали, что совет заряжать новый ноутбук 12-24 часа перед первым запуском остался от старых аккумуляторов. Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи такой "обкатки" не требуют.

Также Новини.LIVE рассказывали, что инженер Анхель Диас посоветовал отключать MacBook от сети раз в 15 дней или еженедельно, а также ограничить максимальный заряд до 80% в настройках macOS.