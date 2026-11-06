Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Режим "максимальная производительность" лишил ноутбук почти часа работы

Режим "максимальная производительность" лишил ноутбук почти часа работы

Ua ru
6 ноября 2026 13:12
Режим "максимальная производительность" в Windows 11 не ускорил ноутбук, но посадил заряд Unsplash
Ноутбук. Фото: Unsplash

Режим "наилучшая производительность" в Windows 11 забрал у ноутбука 55 минут работы от батареи по сравнению с экономным режимом, но ощутимого прироста скорости в тесте не дал. Для ноутбука важно и другое: на скорость могут влиять батарея, режим питания, зарядное устройство и перегрев.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Как проводили тест

Автор Олувадемилейд Афолаби использовал ноутбук HP EliteBook x360 1030 G2 с процессором Intel Core i7-7600U и 16 ГБ оперативной памяти. Он менял только режим питания от батареи, а яркость, громкость и другие параметры оставлял без изменений. Каждый запуск начинался примерно с 99% заряда и завершался на 10%. За это время автор смотрел длинное видео, работал в браузере и редактировал изображения.

Какой режим работал дольше всего

"Наилучшая эффективность энергопотребления" дала 3 часа 2 минуты, сбалансированный режим 2 часа 29 минут, а "наилучшая производительность" 2 часа 7 минут. Автор также провел тест процессора в 7-Zip. Разница между тремя режимами там оказалась ничтожной, поэтому ускорения автор не увидел.

Автор признает, что использовал немолодой ноутбук, а отдельные приложения или тяжелые длительные задачи могут работать иначе, поэтому результат у разных пользователей будет отличаться.

Читайте также:

Где изменить режим питания

Нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Система", а затем в "Питание и батарея". Там для работы от батареи можно выбрать один из трех режимов. Сам автор без зарядки использует экономный режим, а сбалансированный включает для задач, которые этого требуют.

Ранее Новини.LIVE писали, что совет заряжать новый ноутбук 12-24 часа перед первым запуском остался от старых аккумуляторов. Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи такой "обкатки" не требуют.

Также Новини.LIVE рассказывали, что инженер Анхель Диас посоветовал отключать MacBook от сети раз в 15 дней или еженедельно, а также ограничить максимальный заряд до 80% в настройках macOS.

Windows ноутбук аккумулятор функции ноутбука
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации