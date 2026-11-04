Подключение ноутбука к зарядному устройству. Фото: кадр из видео/YouTube

Чтобы аккумулятор MacBook дольше сохранял емкость, ноутбук следует отключать от сети раз в 15 дней или еженедельно и работать от батареи, советует инженер Анхель Диас. Также он рекомендует ограничить максимальный заряд до 80% в настройках macOS, а модели без активного охлаждения не класть на кровать или подушку.

Свои советы инженер-телекоммуникационщик, специализирующийся на электронике, Анхель Диас объяснил в видео на YouTube, сообщает издание El Español, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему постоянная зарядка до 100% вредит аккумулятору MacBook

Apple обновляет линейку ноутбуков: вышли новые 14-дюймовые MacBook Pro с процессором M6 и первые MacBook Pro с сенсорным экраном. Однако сразу после покупки стоит изменить привычки использования, чтобы через несколько лет не пришлось платить за замену аккумулятора.

Аккумулятор остается компонентом ноутбука с самым коротким сроком службы. Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что пользователи оставляют заводские настройки и не обращают на это внимания.

Главный враг современных литиевых аккумуляторов, по словам Диаса, — не само использование, а уровень заряда. Если батарея длительное время заряжена на 100%, со временем она деградирует.

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"Литиевый аккумулятор не любит длительное время находиться ни на 100%, ни на 0%, его зона комфорта — между 20% и 80%", — объясняет инженер.

Именно поэтому в последних версиях macOS в "Системных настройках" есть раздел "Аккумулятор" со встроенной опцией, которая ограничивает максимальный заряд до 80%. Каждый день ноутбук будет терять 20% автономности, но зато прослужит на несколько лет дольше.

Когда заряд достигает этого предела, система переключает питание. По словам Диаса, ноутбук тогда перестает брать энергию из аккумулятора и питает компоненты MacBook напрямую от сети, не пропуская ток через батарею, чтобы она могла находиться в состоянии покоя. Проверить это можно по значку аккумулятора.

Как часто отключать MacBook от сети

Ограничение заряда особенно полезно тем, кто постоянно держит ноутбук подключенным к сети, а таких пользователей больше, чем может показаться. Современные MacBook по мощности не уступают настольным компьютерам, поэтому многие вообще не убирают их со стола.

Однако постоянное подключение к сети тоже очень вредит аккумулятору.

"Внутри литиевого аккумулятора непрерывно происходит процесс, во время которого определенные ионы перемещаются между двумя электродами, и именно это движение буквально обеспечивает работу батареи", — объясняет инженер.

Если аккумулятор долго не работает, со временем его компоненты могут деградировать, а емкость снижается. Поэтому Диас рекомендует "отключать MacBook от сети раз в 15 дней или каждую неделю, без каких-либо оправданий".

Для этого достаточно поработать от аккумулятора, пока заряд не упадет до 20-30%, и только потом снова подключить зарядное устройство. Полностью разряжать аккумулятор не следует.

Тем, кто почти всегда работает от сети, советуют использовать эту энергию в полной мере: в настройках аккумулятора можно указать, чтобы режим низкого энергопотребления никогда не включался. Так ноутбук будет работать с максимальной производительностью.

Ранее Новини.LIVE писали, что на новом ноутбуке часто имеется несколько заводских наклеек с характеристиками, логотипами компонентов или технической информацией. Большинство из них можно безопасно снять, но некоторые лучше оставить или, по крайней мере, сохранить указанные на них данные.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нетбуки, некогда популярная дешевая и компактная альтернатива обычным ноутбукам, продержались на рынке недолго. Уже в начале 2013 года Acer и Asus прекратили их выпуск, фактически закрыв эту категорию.