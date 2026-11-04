Підключення ноутбука до зарядки. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоб акумулятор MacBook довше зберігав місткість, ноутбук варто відключати від мережі раз на 15 днів або щотижня й працювати від батареї, радить інженер Анхель Діас. Також він рекомендує обмежити максимальний заряд до 80% у налаштуваннях macOS, а моделі без активного охолодження не класти на ліжко чи подушку.

Свої поради інженер телекомунікацій, який спеціалізується на електроніці, Анхель Діас пояснив у відео на YouTube, повідомляє видання El Español, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому акумулятору MacBook шкодить постійний заряд 100%

Apple оновлює лінійку ноутбуків: вийшли нові 14-дюймові MacBook Pro з процесором M6 і перші MacBook Pro із сенсорним екраном. Проте одразу після покупки варто змінити звички користування, щоб за кілька років не платити за заміну акумулятора.

Акумулятор лишається компонентом ноутбука з найкоротшим терміном служби. Одна з найпоширеніших помилок полягає в тому, що користувачі залишають заводські налаштування й не зважають на це.

Головний ворог сучасних літієвих акумуляторів, за словами Діаса, не саме використання, а рівень заряду. Якщо батарея тривалий час заряджена на 100%, з часом вона деградує.

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"Літієвий акумулятор не любить тривалий час перебувати ні на 100%, ні на 0%, його зона комфорту — між 20% і 80%", — пояснює інженер.

Саме тому в останніх версіях macOS у "Системних параметрах" є розділ "Акумулятор" із вбудованою опцією, яка обмежує максимальний заряд до 80%. Щодня ноутбук втрачатиме 20% автономності, але натомість прослужить на кілька років довше.

Коли заряд досягає цієї межі, система перемикає живлення. За словами Діаса, ноутбук тоді перестає брати енергію з акумулятора й живить компоненти MacBook безпосередньо від мережі, не пропускаючи струм через батарею, щоб вона могла перебувати в стані спокою. Перевірити це можна за значком акумулятора.

Як часто відключати MacBook від мережі

Обмеження заряду особливо корисне тим, хто постійно тримає ноутбук під'єднаним до мережі, а таких користувачів більше, ніж може здатися. Сучасні MacBook за потужністю не поступаються настільним комп'ютерам, тому багато хто взагалі не забирає їх зі столу.

Однак постійне підключення до мережі теж дуже шкодить акумулятору.

"Усередині літієвого акумулятора безперервно відбувається процес, під час якого певні іони рухаються між двома електродами, і саме цей рух буквально забезпечує роботу батареї", — пояснює інженер.

Якщо акумулятор довго не працює, з часом його компоненти можуть деградувати, а місткість знижується. Тому Діас рекомендує "відключати MacBook від мережі раз на 15 днів або щотижня, без жодних виправдань".

Для цього достатньо попрацювати від акумулятора, доки заряд не впаде до 20-30%, і лише потім знову під'єднати зарядку. Повністю розряджати батарею не слід.

Тим, хто майже завжди працює від мережі, радять використовувати цю енергію на повну: у налаштуваннях акумулятора можна вказати, щоб режим низького енергоспоживання ніколи не вмикався. Так ноутбук працюватиме з максимальною продуктивністю.

Раніше Новини.LIVE писали, що новий ноутбук часто має кілька заводських наліпок з характеристиками, логотипами компонентів чи технічною інформацією. Більшість із них можна безпечно зняти, але деякі краще залишити або принаймні зберегти вказані на них дані.

Також Новини.LIVE розповідали, що нетбуки, колись популярна дешева й компактна альтернатива звичайним ноутбукам, протрималися на ринку недовго. Уже на початку 2013 року Acer і Asus припинили їх випуск, фактично закривши цю категорію.