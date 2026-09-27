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Как долго нужно заряжать новый ноутбук перед первым запуском

Ua ru
27 сентября 2026 16:32
Сколько времени нужно заряжать новый ноутбук перед первым использованием
Ноутбук на зарядке. Фото: Unsplash

Рекомендация оставлять новый ноутбук на зарядке на 12-24 часа перед первым использованием унаследована от старых типов аккумуляторов. Современные модели с литий-ионными или литий-полимерными батареями не нуждаются в такой "обкатке".

О том, сколько нужно заряжать новый ноутбук перед первым использованием, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как правильно заряжать новый ноутбук

Совет полностью зарядить, а затем разрядить новый аккумулятор был более актуален для никель-кадмиевых (NiCd) и никель-металлогидридных (NiMH) батарей. Они могли страдать от так называемого эффекта памяти, из-за которого частичные циклы разряда уменьшали доступную ёмкость.

Современные ноутбуки в основном используют литий-ионные (Li-ion) или литий-полимерные (LiPo) аккумуляторы, у которых такого эффекта нет. Поэтому оставлять новое устройство подключенным к зарядному устройству на определенное количество часов перед первым запуском не нужно.

В то же время во время первоначальной настройки ноутбук рекомендуется подключить к источнику питания. Если устройство долго находилось на складе, уровень заряда может быть низким, поскольку Li-ion и LiPo аккумуляторы саморазряжаются примерно на 1-3% в месяц.

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Базовая настройка нового ноутбука может занять менее 30 минут. Она включает первый запуск операционной системы и прохождение начальных шагов в Windows или macOS.

Больше времени понадобится, если требуется перенести данные со старого компьютера, установить программы, настроить систему, безопасность, резервное копирование и восстановление. В таком случае весь процесс может занять примерно 2-4 часа.

Постоянно оставлять современный ноутбук подключенным к сети в целом можно. Система управления батареей BMS контролирует уровень заряда и прекращает зарядку после достижения 100%, переключая питание устройства на адаптер.

Когда уровень заряда впоследствии снижается примерно ниже 95%, система может снова ненадолго активировать зарядку.

В то же время длительное нахождение аккумулятора вблизи верхнего предела заряда не является оптимальным, поскольку аккумулятор постоянно находится под высоким напряжением. Также не рекомендуется регулярно полностью разряжать его.

Ранее Новини.LIVE писали, что нетбуки в свое время привлекали покупателей невысокой ценой и компактными размерами, однако популярность этого формата быстро угасла. Уже в начале 2013 года Acer и Asus прекратили выпуск таких устройств, фактически положив конец истории этой категории.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на новых ноутбуках часто оставляют заводские наклейки с характеристиками, логотипами комплектующих и другой технической информацией. Большинство из них можно удалить без последствий, но некоторые стоит сохранить или, по крайней мере, зафиксировать указанные на них данные.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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