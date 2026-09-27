Скільки часу потрібно заряджати новий ноутбук перед першим використанням

Ноутбук на зарядці. Фото: Unsplash

Порада залишати новий ноутбук на зарядці на 12-24 години перед першим використанням залишилася від старіших типів акумуляторів. Сучасні моделі з літій-іонними або літій-полімерними батареями не потребують такого "обкатування".

Про те, скільки потрібно заряджати новий ноутбук перед першим використанням, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як правильно заряджати новий ноутбук

Порада повністю зарядити, а потім розрядити новий акумулятор була актуальнішою для нікель-кадмієвих (NiCd) та нікель-метал-гідридних (NiMH) батарей. Вони могли страждати від так званого ефекту пам'яті, через який часткові цикли розряджання зменшували доступну місткість.

Сучасні ноутбуки переважно використовують літій-іонні (Li-ion) або літій-полімерні (LiPo) акумулятори, для яких такого ефекту немає. Тому залишати новий пристрій підключеним до зарядки на певну кількість годин перед першим запуском не потрібно.

Водночас під час першого налаштування ноутбук рекомендується підключити до живлення. Якщо пристрій довго перебував на складі, рівень заряду може бути низьким, оскільки Li-ion та LiPo акумулятори саморозряджаються приблизно на 1-3% на місяць.

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Базове налаштування нового ноутбука може зайняти менш ніж 30 хвилин. Воно включає перший запуск операційної системи та проходження початкових кроків у Windows або macOS.

Більше часу знадобиться, якщо потрібно переносити дані зі старого комп'ютера, встановлювати програми, налаштовувати систему, безпеку, резервне копіювання та відновлення. У такому разі весь процес може тривати приблизно 2-4 години.

Постійно залишати сучасний ноутбук підключеним до мережі загалом можна. Система керування батареєю BMS контролює рівень заряду та припиняє заряджання після досягнення 100%, переводячи живлення пристрою на адаптер.

Коли рівень заряду згодом знижується приблизно нижче 95%, система може знову ненадовго активувати заряджання.

Водночас тривале перебування батареї біля верхньої межі заряду не є оптимальним, оскільки акумулятор постійно залишається під високою напругою. Також не рекомендується регулярно розряджати його повністю.

Раніше Новини.LIVE писали, що нетбуки свого часу приваблювали покупців невисокою ціною та компактними розмірами, однак популярність цього формату швидко згасла. Уже на початку 2013 року Acer і Asus припинили випуск таких пристроїв, фактично завершивши історію категорії.

Також Новини.LIVE розповідали, що на нових ноутбуках часто залишають заводські наліпки з характеристиками, логотипами комплектуючих та іншою технічною інформацією. Більшість із них можна видалити без наслідків, але окремі варто зберегти або принаймні зафіксувати зазначені на них дані.