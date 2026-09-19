Apple очолила рейтинг найнадійніших брендів ноутбуків у 2026 році

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Надійність ноутбука залежить не лише від продуктивності чи автономності, а й від того, наскільки довго пристрій зберігає стабільну роботу. У 2026 році Apple отримала найвищі оцінки за довговічність і якість ноутбуків у кількох рейтингах та опитуваннях.

Про те, який бренд ноутбуків вважають найнадійнішим у 2026 році, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Чому ноутбуки Apple вважають найнадійнішими

Корпуси ноутбуків Apple виготовляються з міцного та легкого металу, зокрема алюмінію, який розрахований на щоденне використання. Усередині окремі компоненти, серед яких клавіатура та динаміки, мають металеві опорні пластини, що також допомагають відводити тепло від акумулятора.

Високі оцінки отримує і програмна частина. Користувачі відзначають меншу кількість проблем із продуктивністю, а сама Apple заявляє про меншу кількість збоїв і зависань на своїх пристроях.

Consumer Reports поставив Apple на перше місце серед брендів ноутбуків за надійністю після аналізу понад 75 тисяч відповідей користувачів. Показник формувався з урахуванням того, скільки проблем із пристроями може виникнути протягом перших трьох років експлуатації.

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За даними рейтингу, Apple випередила LG, HP, Samsung та Lenovo.

CNET своєю чергою назвав MacBook Air з чипом M5 найкращим ноутбуком 2026 року. Серед його головних переваг виділили тривалу автономність, продуктивність, міцну конструкцію та стабільну роботу процесора.

Wired також поставив M5 MacBook Air на перше місце у своєму рейтингу, окремо відзначивши високу якість компонентів, продуктивність та час роботи від батареї.

Водночас одним із головних недоліків моделі залишається ціна. Базова версія MacBook Air M5 коштує 1299 доларів, що на 200 доларів більше порівняно з попереднім поколінням.

Раніше Новини.LIVE писали, що нетбуки свого часу стали популярною компактною та доступною альтернативою звичайним ноутбукам, однак їхня епоха виявилася недовгою. Уже на початку 2013 року Acer і Asus припинили випуск таких пристроїв, фактично завершивши розвиток цієї категорії.

Також Новини.LIVE розповідали, що перегрів ноутбука часто виникає не через несправність, а через використання на ковдрі, дивані чи іншій м'якій поверхні. У такому положенні вентиляційні отвори перекриваються, гаряче повітря гірше відводиться, а система охолодження працює з підвищеним навантаженням.