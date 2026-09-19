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Главная Техно Эксперты назвали самый надежный бренд ноутбуков в 2026 году

Эксперты назвали самый надежный бренд ноутбуков в 2026 году

Ua ru
19 сентября 2026 06:32
Apple возглавила рейтинг самых надежных брендов ноутбуков в 2026 году
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Надежность ноутбука зависит не только от производительности или автономности, но и от того, насколько долго устройство сохраняет стабильную работу. В 2026 году Apple получила самые высокие оценки за долговечность и качество ноутбуков в нескольких рейтингах и опросах.

О том, какой бренд ноутбуков считается самым надёжным в 2026 году, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Почему ноутбуки Apple считаются самыми надежными

Корпуса ноутбуков Apple изготавливаются из прочного и легкого металла, в частности алюминия, который рассчитан на ежедневное использование. Внутри отдельные компоненты, в том числе клавиатура и динамики, имеют металлические опорные пластины, которые также помогают отводить тепло от аккумулятора.

Высокие оценки получает и программная часть. Пользователи отмечают меньшее количество проблем с производительностью, а сама Apple заявляет о меньшем количестве сбоев и зависаний на своих устройствах.

Consumer Reports поставил Apple на первое место среди брендов ноутбуков по надежности после анализа более 75 тысяч ответов пользователей. Показатель формировался с учетом того, сколько проблем с устройствами может возникнуть в течение первых трех лет эксплуатации.

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Согласно рейтингу, Apple опередила LG, HP, Samsung и Lenovo.

CNET, в свою очередь, назвал MacBook Air с чипом M5 лучшим ноутбуком 2026 года. Среди его главных преимуществ выделили длительную автономность, производительность, прочную конструкцию и стабильную работу процессора.

Wired также поставил MacBook Air с чипом M5 на первое место в своём рейтинге, отдельно отметив высокое качество компонентов, производительность и время работы от батареи.

В то же время одним из главных недостатков модели остается цена. Базовая версия MacBook Air M5 стоит 1299 долларов, что на 200 долларов больше по сравнению с предыдущим поколением.

Ранее Новини.LIVE писали, что нетбуки в свое время стали популярной компактной и доступной альтернативой обычным ноутбукам, однако их эпоха оказалась недолгой. Уже в начале 2013 года Acer и Asus прекратили выпуск таких устройств, фактически положив конец развитию этой категории.

Также Новини.LIVE рассказывали, что перегрев ноутбука часто возникает не из-за неисправности, а из-за использования на одеяле, диване или другой мягкой поверхности. В таком положении вентиляционные отверстия перекрываются, горячий воздух хуже отводится, а система охлаждения работает с повышенной нагрузкой.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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