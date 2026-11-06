Ноутбук. Фото: Unsplash

Режим "найкраща продуктивність" у Windows 11 забрав у ноутбука 55 хвилин роботи від батареї порівняно з економним режимом, але відчутного приросту швидкості в тесті не дав. Для ноутбука важливе й інше: на швидкість можуть впливати батарея, режим живлення, зарядний пристрій і перегрівання.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Як проводили тест

Автор Олувадемілейд Афолабі використав ноутбук HP EliteBook x360 1030 G2 із процесором Intel Core i7-7600U та 16 ГБ оперативної пам'яті. Він змінював лише режим живлення від батареї, а яскравість, гучність та інші параметри залишав без змін. Кожен запуск починався приблизно з 99% заряду й завершувався на 10%. За цей час автор дивився довге відео, працював у браузері й редагував зображення.

Який режим працював найдовше

"Найкраща ефективність енергоспоживання" дала 3 години 2 хвилини, збалансований режим 2 години 29 хвилин, а "найкраща продуктивність" 2 години 7 хвилин. Автор також зробив тест процесора в 7-Zip. Різниця між трьома режимами там виявилася мізерною, тому прискорення автор не побачив.

Автор визнає, що використав немолодий ноутбук, а окремі застосунки чи важкі довготривалі завдання можуть працювати інакше, тож результат у різних користувачів відрізнятиметься.

Читайте також:

Де змінити режим живлення

Потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Система", а потім до "Живлення й батарея". Там для роботи від батареї можна вибрати один із трьох режимів. Сам автор без зарядки використовує економний режим, а збалансований вмикає для завдань, які цього потребують.

Раніше Новини.LIVE писали, що порада заряджати новий ноутбук 12-24 години перед першим запуском залишилася від старіших акумуляторів. Сучасні літій-іонні й літій-полімерні батареї такого "обкатування" не потребують.

Також Новини.LIVE розповідали, що інженер Анхель Діас порадив відключати MacBook від мережі раз на 15 днів або щотижня, а також обмежити максимальний заряд до 80% у налаштуваннях macOS.