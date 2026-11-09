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Головна Техно Як звільнити оперативну пам'ять у Windows 11: 5 простих способів

Як звільнити оперативну пам'ять у Windows 11: 5 простих способів

Ua ru
9 листопада 2026 13:14
Як звільнити оперативну пам'ять у Windows 11, щоб комп'ютер не гальмував: 5 способів Unsplash
Ноутбук. Фото: Unsplash

Якщо Windows-комп'ютер гальмує, коли відкрито кілька програм, йому найчастіше бракує оперативної пам'яті. Звільнити її можна без покупки нових модулів, змінивши кілька налаштувань.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому комп'ютеру бракує пам'яті

В оперативній пам'яті зберігаються дані й команди, потрібні відкритим програмам. За даними BGR, проблема найчастіше виникає на комп'ютерах із 8 ГБ пам'яті або менше, тоді як для сучасних завдань бажано мати 16 ГБ і більше. Водночас оперативна пам'ять різко подорожчала через попит із боку ШІ, а в міні-ПК та ультрабуках її часто припаюють до плати, тож замінити не вийде.

Що вимкнути в Windows 11

  • Видалити непотрібні програми: "Параметри" — "Програми" — "Інстальовані програми", біля програми натиснути три крапки й вибрати "Видалити". Це також звільнить місце на диску.
  • Заборонити роботу у фоновому режимі: там само натиснути три крапки, вибрати "Додаткові параметри" і для пункту про роботу у фоновому режимі вибрати "Ніколи". Це працює лише для програм, які підтримують таку опцію.
  • Вимкнути автозавантаження: відкрити "Диспетчер завдань", перейти на вкладку автозавантаження, натиснути правою кнопкою на програму і вибрати "Вимкнути". Якщо програма все одно працює в системному треї, її значок потрібно закрити через контекстне меню.

Браузер і місце на диску

У Chrome, Edge і Firefox є режим економії пам'яті. У Chrome його вмикають так: три крапки у верхньому правому куті — "Налаштування" — "Продуктивність" — режим економії пам'яті.

Коли оперативна пам'ять заповнюється, Windows використовує частину диска як віртуальну пам'ять. Тому майже заповнений диск теж сповільнює роботу. Великі файли можна знайти в папках "Завантаження" чи "Відео", ввівши в пошуку size:>1GB, і перенести їх на зовнішній диск або в хмару. Також допоможе функція "Контроль пам'яті": "Параметри" — "Система" — "Пам'ять" — "Контроль пам'яті" — запустити зараз.

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Раніше Новини.LIVE писали, що оперативна пам'ять є одним із найстійкіших компонентів комп'ютера і за належних умов може служити десятиліттями. Водночас нагрівання, надмірний розгін і якість модулів можуть помітно скоротити її ресурс.

Також Новини.LIVE розповідали, що режим "найкраща продуктивність" у Windows 11 скоротив роботу ноутбука від батареї на 55 хвилин порівняно з економним режимом. Помітного прискорення в тесті швидкості він при цьому не дав.

Windows корисні поради комп'ютери оперативна пам'ять
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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