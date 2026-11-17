Перекладач на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Для перекладу тексту чи фраз на смартфоні не обов'язково встановлювати окремі додатки-перекладачі. І на iPhone, і на Android-смартфонах уже є вбудовані інструменти, які працюють з українською мовою.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

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Як перекладати на iPhone без сторонніх додатків

На iPhone є стандартна програма "Переклад" від Apple. Українська мова з'явилася в ній з виходом iOS 17. У програмі можна надрукувати або промовити слово чи фразу, і переклад з'являється одразу. Оригінал видно у верхній частині екрана, переклад у нижній.

Переклад можна прослухати вголос і змінити швидкість відтворення, скопіювати текст або подивитися значення слова у вбудованому словнику. Є й режим розмови: двоє людей по черзі говорять кожен своєю мовою, а репліки з'являються у вигляді бульбашок, як у чаті. Програма також вміє перекладати текст через камеру.

Якщо заздалегідь завантажити потрібні мови в налаштуваннях, переклад працюватиме без інтернету. Це зручно в поїздках або під час відключень світла, коли мобільний інтернет працює погано.

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Як перекласти текст на Android-смартфоні

На Android перекладати можна просто під час набору тексту. У клавіатурі Gboard, яка стоїть на багатьох Android-смартфонах (її також можна безплатно встановити з Google Play), є вбудований переклад. Ось як ним користуватися:

відкрийте будь-яку програму, де можна писати текст, і торкніться поля введення;

натисніть значок меню функцій над клавіатурою і виберіть "Перекласти";

оберіть мову оригіналу та мову перекладу і надрукуйте текст.

Переклад з'являтиметься під час набору, а після підтвердження він вставиться в поле замість оригіналу. Так можна, наприклад, одразу написати повідомлення іноземною мовою в месенджері.

Для вивісок, меню чи інструкцій підійде переклад через камеру в Google Перекладачі: треба навести камеру на текст і натиснути кнопку знімка. Якщо завантажити потрібні мови, переклад з камери теж працюватиме без інтернету.

Раніше Новини.LIVE писали, що синє коло зі стрілками біля годинника на iPhone означає, що ввімкнена функція "Керування голосом". Як і багато інших значків на екрані, він не вказує на несправність, а функцію можна вимкнути за кілька секунд.

Також Новини.LIVE розповідали, що порт USB-C на Android-смартфоні потрібен не лише для заряджання. До нього можна підключити зовнішній накопичувач, ігровий контролер або монітор, а деякі аксесуари перетворюють телефон на компактну робочу станцію чи портативну ігрову консоль.