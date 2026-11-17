Переводчик на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Для перевода текста или фраз на смартфоне не обязательно устанавливать отдельные приложения-переводчики. И на iPhone, и на Android-смартфонах уже есть встроенные инструменты, которые работают с украинским языком.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как переводить на iPhone без сторонних приложений

На iPhone есть стандартная программа "Перевод" от Apple. Украинский язык появился в ней с выходом iOS 17. В программе можно напечатать или произнести слово или фразу, и перевод появляется сразу. Оригинал виден в верхней части экрана, перевод в нижней.

Перевод можно прослушать вслух и изменить скорость воспроизведения, скопировать текст или посмотреть значение слова во встроенном словаре. Есть и режим разговора: два человека по очереди говорят каждый на своем языке, а реплики появляются в виде пузырей, как в чате. Программа также умеет переводить текст через камеру.

Если заранее загрузить нужные языки в настройках, перевод будет работать без интернета. Это удобно в поездках или во время отключений света, когда мобильный интернет работает плохо.

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Как перевести текст на Android-смартфоне

На Android переводить можно прямо во время набора текста. В клавиатуре Gboard, которая стоит на многих Android-смартфонах (ее также можно бесплатно установить из Google Play), есть встроенный перевод. Вот как им пользоваться:

откройте любую программу, где можно писать текст, и коснитесь поля ввода;

нажмите значок меню функций над клавиатурой и выберите "Перевести";

выберите язык оригинала и язык перевода и напечатайте текст.

Перевод будет появляться во время набора, а после подтверждения он вставится в поле вместо оригинала. Так можно, например, сразу написать сообщение на иностранном языке в мессенджере.

Для вывесок, меню или инструкций подойдет перевод через камеру в Google Переводчике: нужно навести камеру на текст и нажать кнопку снимка. Если загрузить нужные языки, перевод с камеры тоже будет работать без интернета.

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