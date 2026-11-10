Ноутбук та студійний мікрофон на столі. Фото: Pexels

У Windows є вбудований застосунок для запису голосу, тож окрему програму встановлювати не обов'язково. Він працює як диктофон на смартфоні та записує звук із вбудованого або зовнішнього мікрофона комп'ютера.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Де знайти диктофон у Windows

Застосунок називається Sound Recorder (в українській версії Windows — "Звукозаписувач"). Він встановлений у системі за замовчуванням і має бути в меню "Пуск". Якщо його там немає, застосунок можна завантажити з Microsoft Store. Sound Recorder стане в пригоді, коли комп'ютер уже увімкнений, наприклад під час зустрічі чи заняття. Інтерфейс у нього максимально простий, без зайвих функцій.

Як записати голос

Відкрийте Sound Recorder і натисніть значок мікрофона в нижньому лівому куті, щоб вибрати потрібний мікрофон.

Натисніть червону кнопку запису. Під час запису його можна ставити на паузу і продовжувати, а також додавати позначки, щоб відмітити важливі моменти.

Коли закінчите, натисніть кнопку зупинки. Запис автоматично збережеться в папці "Документи" — "Звукозаписи".

Відтворення, позначки та формат файлів

Записане можна одразу прослухати в самому застосунку. Вбудований програвач дає змінювати швидкість відтворення від 0,25x до 4x, перейменовувати файли і працювати з позначками. Позначки можна додавати й після запису, вони зберігаються навіть після закриття застосунку.

Щоб змінити формат і якість, натисніть три крапки у верхньому правому куті та відкрийте налаштування. Доступні формати AAC (стоїть за замовчуванням), MP3, WMA, FLAC і WAV. Якість можна вибрати з варіантів "Найкраща" (найбільші файли), "Висока", "Середня" (найменші файли) або "Авто".

Читайте також:

Коли знадобиться Clipchamp

Для складніших завдань у Windows є Clipchamp. Це насамперед відеоредактор, але він теж уміє записувати звук. У ньому є плаваючий суфлер, куди можна вставити текст і читати його під час запису, можливість перезаписувати дублі та аудіоредактор: обрізання, плавна поява і затухання звуку, видалення фонового шуму та луни, підсилення гучності до 200%. Водночас Clipchamp складніший: до початку запису потрібно зробити близько чотирьох кліків, а важить він приблизно 60 МБ проти 7 МБ у Sound Recorder. Тому можна поєднувати обидва застосунки: записувати звук у Sound Recorder, а редагувати в Clipchamp.

Раніше Новини.LIVE писали, що Windows без оновлень залишається вразливою, навіть якщо комп'ютер працює без видимих проблем. Пропущені патчі залишають у системі відомі вразливості, якими можуть скористатися зловмисники. Відмова від оновлень зазвичай не призводить до миттєвої поломки, тому користувач може довго не помічати змін.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки вільного місця потрібно залишати на SSD. Порада завжди тримати 15-20% диска вільними перейшла до SSD ще з часів жорстких дисків, хоча сучасні накопичувачі працюють інакше. Для більшості SSD достатньо близько 10-15% вільного простору, а в окремих випадках вистачить і 5-10%.