Скільки вільного місця потрібно залишати на SSD для нормальної роботи

Встановлення SSD-накопичувача типу M.2. Фото: Unsplash

Порада завжди залишати 15-20% диска вільними перейшла до SSD ще з часів жорстких дисків, хоча сучасні накопичувачі працюють інакше. Для більшості SSD достатньо мати близько 10-15% вільного простору, а в окремих випадках вистачить і 5-10%.

Про те, скільки вільного місця потрібно залишати на SSD, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Системному SSD потрібно більше простору для роботи

Необхідний запас залежить від того, як використовується накопичувач.

Якщо SSD служить переважно для резервних копій, фотографій, файлів та ігор, до яких звертаються нечасто, вимоги нижчі.

Для системного диска ситуація інша. Windows або macOS використовують накопичувач для кешу, віртуальної пам'яті, тимчасових файлів, оновлень та інших фонових процесів.

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Чому заповнений SSD може сповільнюватися

SSD не може просто перезаписати наявні дані. Інформація записується на рівні сторінок, але видалення відбувається більшими блоками, які містять одразу кілька сторінок. Якщо частина блока все ще містить потрібні дані, накопичувач спочатку переносить їх в інше місце, а вже потім звільняє весь блок.

Цей процес називається garbage collection. Коли накопичувач майже заповнений, виконувати такі операції стає складніше, через що продуктивність може падати.

Ще один внутрішній механізм — wear leveling, який рівномірно розподіляє цикли запису та стирання між комірками пам'яті. Комірки мають обмежену кількість циклів P/E, після перевищення якої ризик відмови збільшується.

Рівномірний розподіл навантаження допомагає уникати надмірного зношення окремих ділянок накопичувача.

Деякі SSD мають так званий overprovisioning — окремий резерв пам'яті, який не відображається як доступний користувачеві. Він використовується для внутрішніх операцій накопичувача та допомагає підтримувати продуктивність і продовжувати строк служби.

Як звільнити місце на SSD

У Windows можна скористатися Disk Cleanup або налаштувати Storage Sense для автоматичного очищення.

Також допоможе видалення непотрібних застосунків, тимчасових файлів і кешу, а також вимкнення режиму гібернації.

У macOS можна застосувати схожий підхід, а великі файли та ігри перенести на зовнішній накопичувач або у хмарне сховище.

Раніше Новини.LIVE писали, що майже заповнений диск C може помітно сповільнювати роботу Windows і спричиняти проблеми з оновленнями. Причиною нестачі місця нерідко стають не особисті файли, а системне "сміття", тимчасові дані, старі файли оновлень і приховані резервні копії.

Також Новини.LIVE розповідали, що механічні жорсткі диски залишаються популярним варіантом недорогого зберігання даних навіть попри поширення SSD. Водночас навколо HDD досі існує чимало міфів, які не завжди відповідають реальній практиці.