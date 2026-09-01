Сколько свободного места нужно оставлять на SSD для нормальной работы

Установка SSD-накопителя типа M.2. Фото: Unsplash

Рекомендация всегда оставлять 15-20 % диска свободным унаследовалась от SSD ещё со времён жёстких дисков, хотя современные накопители работают иначе. Для большинства SSD достаточно иметь около 10-15 % свободного места, а в отдельных случаях хватит и 5-10 %.

О том, сколько свободного места нужно оставлять на SSD, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

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Системному SSD требуется больше места для работы

Необходимый запас зависит от того, как используется накопитель.

Если SSD служит преимущественно для резервных копий, фотографий, файлов и игр, к которым обращаются нечасто, требования ниже.

Для системного диска ситуация иная. Windows или macOS используют накопитель для кэша, виртуальной памяти, временных файлов, обновлений и других фоновых процессов.

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Почему заполненный SSD может работать медленнее

SSD не может просто перезаписать имеющиеся данные. Информация записывается на уровне страниц, но удаление происходит большими блоками, которые содержат сразу несколько страниц. Если часть блока все еще содержит нужные данные, накопитель сначала переносит их в другое место, а уже потом освобождает весь блок.

Этот процесс называется garbage collection. Когда накопитель почти заполнен, выполнять такие операции становится сложнее, из-за чего производительность может падать.

Еще один внутренний механизм — wear leveling, который равномерно распределяет циклы записи и стирания между ячейками памяти. Ячейки имеют ограниченное количество циклов P/E, после превышения которого риск отказа увеличивается.

Равномерное распределение нагрузки помогает избежать чрезмерного износа отдельных участков накопителя.

Некоторые SSD имеют так называемый overprovisioning — отдельный резерв памяти, который не отображается как доступный пользователю. Он используется для внутренних операций накопителя и помогает поддерживать производительность и продлевать срок службы.

Как освободить место на SSD

В Windows можно воспользоваться инструментом "Очистка диска" или настроить Storage Sense для автоматической очистки.

Также поможет удаление ненужных приложений, временных файлов и кэша, а также отключение режима гибернации.

В macOS можно применить аналогичный подход, а крупные файлы и игры перенести на внешний накопитель или в облачное хранилище.

Ранее Новини.LIVE писали, что почти заполненный диск C может заметно замедлять работу Windows и вызывать проблемы с обновлениями. Причиной нехватки места нередко становятся не личные файлы, а системный "мусор", временные данные, старые файлы обновлений и скрытые резервные копии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что механические жесткие диски остаются популярным вариантом недорогого хранения данных даже несмотря на распространение SSD. В то же время вокруг HDD до сих пор существует немало мифов, которые не всегда соответствуют реальной практике.