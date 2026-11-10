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Главная Техно Встроенный диктофон Windows: как записать голос без сторонних программ

Встроенный диктофон Windows: как записать голос без сторонних программ

Ua ru
10 ноября 2026 18:41
Встроенный диктофон Windows: как записать голос на компьютере без сторонних программ Pexels
Ноутбук и студийный микрофон на столе. Фото: Pexels

В Windows есть встроенное приложение для записи голоса, поэтому отдельную программу устанавливать не обязательно. Оно работает как диктофон на смартфоне и записывает звук со встроенного или внешнего микрофона компьютера.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Где найти диктофон в Windows

Приложение называется Sound Recorder (в украинской версии Windows — "Звукозаписувач"). Оно установлено в системе по умолчанию и должно быть в меню "Пуск". Если его там нет, приложение можно скачать из Microsoft Store. Sound Recorder пригодится, когда компьютер уже включен, например во время встречи или занятия. Интерфейс у него максимально простой, без лишних функций.

Как записать голос

  • Откройте Sound Recorder и нажмите значок микрофона в левом нижнем углу, чтобы выбрать нужный микрофон.
  • Нажмите красную кнопку записи. Во время записи ее можно ставить на паузу и продолжать, а также добавлять отметки, чтобы выделить важные моменты.
  • Когда закончите, нажмите кнопку остановки. Запись автоматически сохранится в папке "Документы" — "Звукозаписи".

Воспроизведение, отметки и формат файлов

Записанное можно сразу прослушать в самом приложении. Встроенный проигрыватель позволяет менять скорость воспроизведения от 0,25x до 4x, переименовывать файлы и работать с отметками. Отметки можно добавлять и после записи, они сохраняются даже после закрытия приложения.

Чтобы изменить формат и качество, нажмите три точки в правом верхнем углу и откройте настройки. Доступны форматы AAC (стоит по умолчанию), MP3, WMA, FLAC и WAV. Качество можно выбрать из вариантов "Наилучшее" (самые большие файлы), "Высокое", "Среднее" (самые маленькие файлы) или "Авто".

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Когда пригодится Clipchamp

Для более сложных задач в Windows есть Clipchamp. Это прежде всего видеоредактор, но он тоже умеет записывать звук. В нем есть плавающий суфлер, куда можно вставить текст и читать его во время записи, возможность перезаписывать дубли и аудиоредактор: обрезка, плавное появление и затухание звука, удаление фонового шума и эха, усиление громкости до 200%. При этом Clipchamp сложнее: до начала записи нужно сделать около четырех кликов, а весит он примерно 60 МБ против 7 МБ у Sound Recorder. Поэтому можно совмещать оба приложения: записывать звук в Sound Recorder, а редактировать в Clipchamp.

Ранее Новини.LIVE писали, что Windows без обновлений остается уязвимой, даже если компьютер работает без видимых проблем. Пропущенные патчи оставляют в системе известные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Отказ от обновлений обычно не приводит к мгновенной поломке, поэтому пользователь может долго не замечать изменений.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько свободного места нужно оставлять на SSD. Совет всегда держать 15-20% диска свободными перешел к SSD еще со времен жестких дисков, хотя современные накопители работают иначе. Для большинства SSD достаточно около 10-15% свободного пространства, а в отдельных случаях хватит и 5-10%.

Windows микрофон компьютеры диктофон запись голоса
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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