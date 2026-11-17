Місяць Землі. Фото: NASA

Астрономи підтвердили, що навколо Землі обертається новий крихітний тимчасовий супутник — астероїд 2026 QQ8. Його діаметр становить близько 2 метрів, а на орбіті нашої планети він має залишатися приблизно до січня 2027 року. Такі астероїди поблизу Землі, які ненадовго захоплює її гравітація, називають міні-Місяцями.

Про це пише Live Science, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відомо про новий міні-Місяць Землі

Об'єкт уперше помітив угорський астроном Крістіан Шарнецкі в серпні 2026 року. 29 жовтня Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу офіційно повідомив про нього, а астероїд отримав позначення 2026 QQ8. Як пише Sky at Night, спершу його прийняли за космічне сміття. Підтвердити, що це природний об'єкт, допомогли спостереження телескопа Lowell Discovery в Аризоні та 2,2-метрового телескопа Гавайського університету. За розміром новий супутник приблизно як доросла людина.

Як довго 2026 QQ8 буде супутником Землі

Астероїд потрапив під вплив гравітації Землі у квітні 2026 року. Зараз він обертається на відстані, яка приблизно в 1,5 раза більша за середню відстань від Землі до Місяця. За оцінками, які наводить Live Science, 2026 QQ8 залишатиметься поруч до січня 2027 року, тобто проведе біля Землі всі зимові свята. Після цього він вийде з-під впливу планети і продовжить самостійний рух навколо Сонця.

Повний оберт навколо Сонця займає в астероїда 359 днів, що трохи менше за земний рік. Він належить до групи Атона — астероїдів, орбіта яких здебільшого пролягає ближче до Сонця, ніж орбіта Землі. До нашої планети 2026 QQ8 наближається приблизно раз на 10 років.

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Чи бували в Землі міні-Місяці раніше

Так, такі об'єкти астрономи вже фіксували. Першим відомим міні-Місяцем вважають об'єкт 1991 VG діаметром близько 10 метрів, який виявили в листопаді 1991 року. Науковці очікують, що подібних знахідок побільшає завдяки обсерваторії імені Віри Рубін у Чилі, яка почала працювати цього року.

Раніше Новини.LIVE писали, що комерційний супутник сфотографував МКС не із Землі, а згори, з орбіти. Зазвичай астронавти фотографують Землю зі станції, але цього разу саму станцію зняла камера іншого космічного апарата.

Також Новини.LIVE розповідали, що телескоп Euclid Європейського космічного агентства оприлюднив перший великий масив даних про так званий "темний Всесвіт". До нього увійшли понад 900 мільйонів галактик і близько 15 тисяч кандидатів у гравітаційні лінзи.