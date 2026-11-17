Месяц Земли. Фото: NASA

Астрономы подтвердили, что вокруг Земли вращается новый крошечный временный спутник — астероид 2026 QQ8. Его диаметр составляет около 2 метров, а на орбите нашей планеты он должен оставаться примерно до января 2027 года. Такие астероиды вблизи Земли, которые ненадолго захватывает ее гравитация, называют мини-Лунами.

Об этом пишет Live Science, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что известно о новой мини-Луне Земли

Объект впервые заметил венгерский астроном Кристиан Шарнецки в августе 2026 года. 29 октября Центр малых планет Международного астрономического союза официально сообщил о нем, а астероид получил обозначение 2026 QQ8. Как пишет Sky at Night, сначала его приняли за космический мусор. Подтвердить, что это природный объект, помогли наблюдения телескопа Lowell Discovery в Аризоне и 2,2-метрового телескопа Гавайского университета. По размеру новый спутник примерно как взрослый человек.

Как долго 2026 QQ8 будет спутником Земли

Астероид попал под влияние гравитации Земли в апреле 2026 года. Сейчас он вращается на расстоянии, которое примерно в 1,5 раза больше среднего расстояния от Земли до Луны. По оценкам, которые приводит Live Science, 2026 QQ8 будет оставаться рядом до января 2027 года, то есть проведет возле Земли все зимние праздники. После этого он выйдет из-под влияния планеты и продолжит самостоятельное движение вокруг Солнца.

Полный оборот вокруг Солнца занимает у астероида 359 дней, что немного меньше земного года. Он относится к группе Атона — астероидов, орбита которых в основном проходит ближе к Солнцу, чем орбита Земли. К нашей планете 2026 QQ8 приближается примерно раз в 10 лет.

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Были ли у Земли мини-Луны раньше

Да, такие объекты астрономы уже фиксировали. Первой известной мини-Луной считают объект 1991 VG диаметром около 10 метров, который обнаружили в ноябре 1991 года. Ученые ожидают, что подобных находок станет больше благодаря обсерватории имени Веры Рубин в Чили, которая начала работать в этом году.

Ранее Новини.LIVE писали, что коммерческий спутник сфотографировал МКС не с Земли, а сверху, с орбиты. Обычно астронавты фотографируют Землю со станции, но на этот раз саму станцию сняла камера другого космического аппарата.

Также Новини.LIVE рассказывали, что телескоп Euclid Европейского космического агентства обнародовал первый большой массив данных о так называемой "темной Вселенной". В него вошли более 900 миллионов галактик и около 15 тысяч кандидатов в гравитационные линзы.