Кадр з фільму, повністю створеного штучним інтелектом. Фото: кадр з фільму "Sanxingdui: Future Past"

Китайський науково-фантастичний фільм Sanxingdui: Future Past, який його творці називають першою повнометражною стрічкою, повністю створеною штучним інтелектом, невдало стартував у прокаті. Попри бюджет понад 1,5 млн доларів і тисячі кіносеансів, за чотири дні картина заробила лише 181 тис. доларів.

Про результати прокату та несподіваний успіх іншої китайської анімації пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Cartoon Brew.

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Скільки заробив перший повністю ШІ-згенерований фільм Китаю

Прем'єра Sanxingdui: Future Past від компанії Bona Film Group відбулася 23 жовтня 2026 року. Однак до понеділка, 26 жовтня, касові збори становили приблизно 1,21 млн юанів, або 181 тис. доларів.

За словами представників Bona Film Group, виробництво картини коштувало понад 10 млн юанів, що відповідає приблизно 1,5 млн доларів. Над проєктом працювали майже 100 людей протягом більш ніж двох років.

При цьому стрічці забезпечили масштабний старт: лише на день прем'єри запланували понад 10 тис. кіносеансів. Проте навіть така кількість показів не допомогла фільму одразу зацікавити широку аудиторію.

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Результат особливо помітний на тлі іншої китайської анімаційної картини, яка нещодавно стала несподіваним касовим хітом, хоча спочатку майже не привертала уваги глядачів.

Як дешева анімація Niu Lai заробила майже 10 млн доларів

У серпні в китайських кінотеатрах вийшов анімаційний фільм Niu Lai, створений режисером Сінь Юменом разом із його матір'ю, сценаристкою Сунь Ліфан. На відміну від масштабного ШІ-проєкту, картина мала дуже скромне виробництво.

Перші результати прокату не обіцяли успіху. За десять днів після прем'єри 5 серпня фільм зібрав лише близько 7700 юанів, або 1150 доларів.

Ситуація змінилася, коли уривки з Niu Lai почали активно поширюватися в соцмережах. Користувачі звертали увагу на примітивні тривимірні моделі, неприродну анімацію та дивну гру персонажів.

Спочатку ці недоліки ставали приводом для жартів і мемів, але поступово саме незвичайний вигляд картини перетворився на її головну особливість. Глядачі почали відвідувати кінотеатри, щоб особисто побачити фільм, який викликав стільки обговорень.

У результаті загальні збори Niu Lai досягли 64,29 млн юанів — майже 10 млн доларів. Таким чином, малобюджетна анімація, яка спочатку залишалася непоміченою, перетворилася на комерційно успішний проєкт.

Водночас порівнювати остаточні результати двох стрічок поки зарано. Niu Lai також починав із дуже низьких зборів і став популярним лише згодом, тому Sanxingdui: Future Past ще може змінити свої показники.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час експерименту дванадцятьом моделям штучного інтелекту запропонували висловити найбільш суперечливу думку про людство. Попри відмінності між нейромережами, їхні відповіді багато в чому збіглися.

Також Новини.LIVE розповідали, що Стівен Гокінг застерігав від появи штучного інтелекту, який зможе вдосконалювати власні можливості швидше, ніж людство встигатиме пристосовуватися до змін. Науковець вбачав головний ризик не в можливому зламі технології, а у втраті узгодженості між цілями надрозвиненої системи та інтересами людей.