Кадр из фильма, полностью созданного искусственным интеллектом. Фото: кадр из фильма "Sanxingdui: Future Past"

Китайский научно-фантастический фильм "Sanxingdui: Future Past", который его создатели называют первым полнометражным фильмом, полностью созданным искусственным интеллектом, неудачно стартовал в прокате. Несмотря на бюджет более 1,5 млн долларов и тысячи киносеансов, за четыре дня картина собрала всего 181 тыс. долларов.

О результатах проката и неожиданном успехе другой китайской анимации пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Cartoon Brew.

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Сколько заработал первый полностью сгенерированный ИИ фильм Китая

Премьера фильма "Sanxingdui: Future Past" от компании Bona Film Group состоялась 23 октября 2026 года. Однако к понедельнику, 26 октября, кассовые сборы составили примерно 1,21 млн юаней, или 181 тыс. долларов.

По словам представителей Bona Film Group, производство картины обошлось в более чем 10 млн юаней, что соответствует примерно 1,5 млн долларов. Над проектом работали почти 100 человек в течение более чем двух лет.

При этом фильму обеспечили масштабный старт: только на день премьеры запланировали более 10 тыс. киносеансов. Однако даже такое количество показов не помогло фильму сразу заинтересовать широкую аудиторию.

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Результат особенно заметен на фоне другой китайской анимационной картины, которая недавно стала неожиданным кассовым хитом, хотя поначалу почти не привлекала внимания зрителей.

Как недорогая анимация "Niu Lai" заработала почти 10 млн долларов

В августе в китайских кинотеатрах вышел анимационный фильм "Niu Lai", созданный режиссером Синь Юмэном совместно с его матерью, сценаристкой Сунь Лифан. В отличие от масштабного ИИ-проекта, картина отличалась весьма скромным бюджетом.

Первые результаты проката не сулили успеха. За десять дней после премьеры 5 августа фильм собрал всего около 7700 юаней, или 1150 долларов.

Ситуация изменилась, когда отрывки из "Niu Lai" начали активно распространяться в соцсетях. Пользователи обращали внимание на примитивные трехмерные модели, неестественную анимацию и странную игру персонажей.

Сначала эти недостатки становились поводом для шуток и мемов, но постепенно именно необычный вид картины превратился в её главную особенность. Зрители начали посещать кинотеатры, чтобы лично увидеть фильм, вызвавший столько обсуждений.

В результате общие сборы "Niu Lai" достигли 64,29 млн юаней — почти 10 млн долларов. Таким образом, малобюджетный анимационный фильм, который поначалу оставался незамеченным, превратился в коммерчески успешный проект.

В то же время сравнивать окончательные результаты двух фильмов пока рано. "Niu Lai" также начинал с очень низких сборов и стал популярным лишь со временем, поэтому "Sanxingdui: Future Past" ещё может изменить свои показатели.

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