Роботизированная рука на клавиатуре. Фото: Reuters

Двенадцать моделей искусственного интеллекта попросили назвать самое противоречивое мнение о человечестве, и большинство ответов оказались удивительно схожими. Нейросети чаще всего обращали внимание на склонность людей соглашаться с окружающими, даже когда это противоречит поиску истины.

О результатах эксперимента ModelCompare пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Guide.

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Какую главную проблему человечества назвали модели ИИ

Организаторы эксперимента обратились к 12 ведущим моделям искусственного интеллекта, среди которых были ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek. Каждой трижды задали один и тот же вопрос, предложив высказать самое противоречивое мнение о людях.

При анализе 35 ответов исследователи обнаружили общую тему в 29 случаях. Нейросети разными словами описывали склонность людей ставить принадлежность к группе, общественное признание и оправдание собственных решений выше фактов и принципов.

Особенно показательно, что семь моделей повторяли эту идею во всех трёх ответах, хотя формулировки могли отличаться.

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В то же время отдельные системы сделали разные акценты:

Grok высказала мнение, что люди чаще готовы ошибаться вместе с другими, чем оставаться правыми в одиночестве.

Gemini предположила, что люди нередко используют интеллект для обоснования решений, которые уже приняли интуитивно, вместо беспристрастного поиска истины.

DeepSeek обратила внимание на нежелание пересматривать устоявшиеся убеждения, даже когда появляются основания усомниться в них.

Kimi отметила, что значительную часть своих взглядов люди перенимают от окружающих, хотя могут считать их результатом независимого мышления.

Не все ответы были критическими. В частности, Claude однажды предложила противоположную точку зрения: люди могут быть добрее и порядочнее, чем обычно считается. Модель обратила внимание на способность незнакомцев бескорыстно помогать друг другу.

Однако в двух других ответах Claude также высказала идеи, близкие к общему выводу о человеческом конформизме.

Означает ли совпадение ответов, что ИИ прав

Организаторы ModelCompare подчеркивают, что сходство выводов не является доказательством объективности этих оценок. Нейросети не обязательно имеют собственные убеждения, а их ответы формируются под влиянием обучающих данных и конкретной формулировки вопроса.

Поэтому результаты нельзя считать научным подтверждением того, что стремление к общественному одобрению действительно является главным недостатком человечества. Они, прежде всего, показывают, насколько схожие идеи могут воспроизводить разные модели в ответ на один и тот же вопрос.

В то же время эксперимент поднимает вопрос о влиянии общественного давления на личные убеждения. В частности, насколько часто люди отстаивают собственную позицию после критического анализа фактов, а насколько — из-за желания оставаться частью группы и не противоречить большинству.

Ранее Новини.LIVE писали, что Стивен Хокинг предостерегал от рисков появления искусственного интеллекта, способного совершенствоваться быстрее, чем человечество успевает приспосабливаться к изменениям. По мнению ученого, наибольшую угрозу представляет не взлом таких систем, а возможность того, что их цели разойдутся с интересами людей.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые исследователи считают сценарии физического уничтожения человечества искусственным интеллектом с помощью роботов, ядерного оружия или искусственно созданных вирусов маловероятными. Вместо этого они обращают внимание на менее очевидную опасность.