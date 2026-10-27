ИИ спросили о главном недостатке людей: ответы всех моделей были схожими
Двенадцать моделей искусственного интеллекта попросили назвать самое противоречивое мнение о человечестве, и большинство ответов оказались удивительно схожими. Нейросети чаще всего обращали внимание на склонность людей соглашаться с окружающими, даже когда это противоречит поиску истины.
О результатах эксперимента ModelCompare пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Guide.
Какую главную проблему человечества назвали модели ИИ
Организаторы эксперимента обратились к 12 ведущим моделям искусственного интеллекта, среди которых были ChatGPT, Claude, Gemini и DeepSeek. Каждой трижды задали один и тот же вопрос, предложив высказать самое противоречивое мнение о людях.
При анализе 35 ответов исследователи обнаружили общую тему в 29 случаях. Нейросети разными словами описывали склонность людей ставить принадлежность к группе, общественное признание и оправдание собственных решений выше фактов и принципов.
Особенно показательно, что семь моделей повторяли эту идею во всех трёх ответах, хотя формулировки могли отличаться.
В то же время отдельные системы сделали разные акценты:
- Grok высказала мнение, что люди чаще готовы ошибаться вместе с другими, чем оставаться правыми в одиночестве.
- Gemini предположила, что люди нередко используют интеллект для обоснования решений, которые уже приняли интуитивно, вместо беспристрастного поиска истины.
- DeepSeek обратила внимание на нежелание пересматривать устоявшиеся убеждения, даже когда появляются основания усомниться в них.
- Kimi отметила, что значительную часть своих взглядов люди перенимают от окружающих, хотя могут считать их результатом независимого мышления.
Не все ответы были критическими. В частности, Claude однажды предложила противоположную точку зрения: люди могут быть добрее и порядочнее, чем обычно считается. Модель обратила внимание на способность незнакомцев бескорыстно помогать друг другу.
Однако в двух других ответах Claude также высказала идеи, близкие к общему выводу о человеческом конформизме.
Означает ли совпадение ответов, что ИИ прав
Организаторы ModelCompare подчеркивают, что сходство выводов не является доказательством объективности этих оценок. Нейросети не обязательно имеют собственные убеждения, а их ответы формируются под влиянием обучающих данных и конкретной формулировки вопроса.
Поэтому результаты нельзя считать научным подтверждением того, что стремление к общественному одобрению действительно является главным недостатком человечества. Они, прежде всего, показывают, насколько схожие идеи могут воспроизводить разные модели в ответ на один и тот же вопрос.
В то же время эксперимент поднимает вопрос о влиянии общественного давления на личные убеждения. В частности, насколько часто люди отстаивают собственную позицию после критического анализа фактов, а насколько — из-за желания оставаться частью группы и не противоречить большинству.
Ранее Новини.LIVE писали, что Стивен Хокинг предостерегал от рисков появления искусственного интеллекта, способного совершенствоваться быстрее, чем человечество успевает приспосабливаться к изменениям. По мнению ученого, наибольшую угрозу представляет не взлом таких систем, а возможность того, что их цели разойдутся с интересами людей.
Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые исследователи считают сценарии физического уничтожения человечества искусственным интеллектом с помощью роботов, ядерного оружия или искусственно созданных вирусов маловероятными. Вместо этого они обращают внимание на менее очевидную опасность.