Роботизована рука на клавіатурі. Фото: Reuters

Дванадцять моделей штучного інтелекту попросили назвати найбільш суперечливу думку про людство, і більшість відповідей виявилися напрочуд схожими. Нейромережі найчастіше звертали увагу на схильність людей погоджуватися з оточенням, навіть коли це суперечить пошуку істини.

Про результати експерименту ModelCompare пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Tom's Guide.

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Яку головну проблему людства назвали моделі ШІ

Організатори експерименту звернулися до 12 провідних моделей штучного інтелекту, серед яких були ChatGPT, Claude, Gemini та DeepSeek. Кожній тричі поставили однакове запитання, запропонувавши висловити найбільш суперечливу думку про людей.

Під час аналізу 35 відповідей дослідники виявили спільну тему в 29 випадках. Нейромережі різними словами описували схильність людей ставити належність до групи, суспільне визнання та виправдання власних рішень вище за факти й принципи.

Особливо показово, що сім моделей повторювали цю ідею в усіх трьох відповідях, хоча формулювання могли відрізнятися.

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Водночас окремі системи зробили різні акценти:

Grok висловила думку, що люди частіше готові помилятися разом з іншими, ніж залишатися правими наодинці.

Gemini припустила, що люди нерідко використовують інтелект для обґрунтування рішень, які вже ухвалили інтуїтивно, замість неупередженого пошуку істини.

DeepSeek звернула увагу на небажання переглядати усталені переконання, навіть коли з'являються підстави засумніватися в них.

Kimi зазначила, що значну частину власних поглядів люди переймають від оточення, хоча можуть вважати їх результатом незалежного мислення.

Не всі відповіді були критичними. Зокрема, Claude одного разу запропонував протилежний погляд: люди можуть бути добрішими та поряднішими, ніж зазвичай вважають. Модель звернула увагу на здатність незнайомців безкорисливо допомагати одне одному.

Проте у двох інших відповідях Claude також висловила ідеї, близькі до загального висновку про людський конформізм.

Чи означає збіг відповідей, що ШІ має рацію

Організатори ModelCompare наголошують, що схожість висновків не є доказом об'єктивності цих оцінок. Нейромережі не обов'язково мають власні переконання, а їхні відповіді формуються під впливом навчальних даних і конкретного формулювання запитання.

Тому результати не можна вважати науковим підтвердженням того, що прагнення суспільного схвалення справді є головною вадою людства. Вони насамперед показують, наскільки схожі ідеї різні моделі можуть відтворювати у відповідь на однакове запитання.

Водночас експеримент порушує питання про вплив суспільного тиску на особисті переконання. Зокрема, наскільки часто люди відстоюють власну позицію після критичного аналізу фактів, а наскільки — через бажання залишатися частиною групи та не суперечити більшості.

Раніше Новини.LIVE писали, що Стівен Гокінг застерігав від ризиків появи штучного інтелекту, здатного вдосконалюватися швидше, ніж людство встигатиме пристосовуватися до змін. На думку науковця, найбільшу загрозу становить не злам таких систем, а можливість того, що їхні цілі розійдуться з інтересами людей.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі дослідники вважають сценарії фізичного знищення людства штучним інтелектом за допомогою роботів, ядерної зброї чи штучно створених вірусів малоймовірними. Натомість вони звертають увагу на менш очевидну небезпеку.