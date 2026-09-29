Як очистити контакти батарейки гумкою й спиртом

Батарейки. Фото: Unsplash

Одноразові батарейки іноді починають працювати гірше не лише через втрату заряду, а й через забруднення контактів. Звичайна канцелярська гумка може допомогти очистити їх і покращити контакт із пристроєм.

Про те, як продовжити роботу батарейок за допомогою гумки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

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Як очистити контакти батарейки гумкою

На клемах батарейок і контактних майданчиках пристрою з часом можуть накопичуватися бруд, жир, оксиди нікелю або заліза. Через це контакт погіршується, а електроніка може працювати нестабільно.

Для очищення потрібно акуратно потерти гумкою позитивний і негативний контакти батарейки, доки вони не стануть чистішими та блискучими. Так само можна обробити контакти всередині батарейного відсіку.

Після цього залишки гумки можна прибрати ватною паличкою, змоченою ізопропіловим спиртом. Також для очищення ділянки навколо контактів можна використовувати ватну паличку з лимонним соком. Перед повторним встановленням батарейки мають повністю висохнути.

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Водночас гумка не здатна "підзарядити" батарейку. Вона лише покращує контакт і може допомогти використати заряд, який у ній ще залишився.

Якщо батарейка повністю розряджена, протікає або має сліди корозії у вигляді білого порошкоподібного нальоту, цей спосіб не допоможе. Таку батарейку потрібно безпечно утилізувати.

Якщо корозія вже з'явилася всередині пристрою, батарейки рекомендується виймати у захисних окулярах і рукавичках. Пухкий наліт можна обережно прибрати щіткою, а залишки на контактах — обробити ватною паличкою з оцтом, після чого очистити старою зубною щіткою та дати всім поверхням повністю висохнути.

Раніше Новини.LIVE писали, що однаковий формат AA ще не означає, що батарейки різних брендів варто використовувати разом. Відмінності в їхніх характеристиках можуть зменшити тривалість роботи пристрою та підвищити ризик протікання.

Також Новини.LIVE розповідали, що батарейки AA та AAA мають однакову напругу й схожий вигляд, але фактично належать до різних форматів. Вони відрізняються габаритами, місткістю та призначенням, тому взаємозамінювати їх не слід.