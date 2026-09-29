Как очистить контакты батарейки с помощью ластика и спирта

Эта привычная вещь может продлить срок службы одноразовых батареек
Одноразовые батарейки иногда начинают работать хуже не только из-за потери заряда, но и из-за загрязнения контактов. Обычный канцелярский ластик может помочь очистить их и улучшить контакт с устройством.
О том, как продлить срок службы батареек с помощью ластика, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.
Как очистить контакты батарейки ластиком
На клеммах батареек и контактных площадках устройства со временем могут накапливаться грязь, жир, оксиды никеля или железа. Из-за этого контакт ухудшается, а электроника может работать нестабильно.
Для очистки нужно аккуратно потереть ластиком положительный и отрицательный контакты батарейки, пока они не станут чище и не заблестят. Так же можно обработать контакты внутри батарейного отсека.
После этого остатки ластика можно удалить ватной палочкой, смоченной изопропиловым спиртом. Также для очистки области вокруг контактов можно использовать ватную палочку с лимонным соком. Перед повторной установкой батарейки должны полностью высохнуть.
В то же время резинка не способна "подзарядить" батарейку. Она лишь улучшает контакт и может помочь использовать заряд, который в ней ещё остался.
Если батарейка полностью разряжена, протекает или имеет следы коррозии в виде белого порошкообразного налета, этот способ не поможет. Такую батарейку нужно безопасно утилизировать.
Если коррозия уже появилась внутри устройства, батарейки рекомендуется вынимать в защитных очках и перчатках. Рыхлый налет можно осторожно удалить щеткой, а остатки на контактах — обработать ватной палочкой с уксусом, после чего очистить старой зубной щеткой и дать всем поверхностям полностью высохнуть.
Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковый формат AA еще не означает, что батарейки разных брендов стоит использовать вместе. Различия в их характеристиках могут сократить время работы устройства и повысить риск протечки.
Также Новини.LIVE рассказывали, что батарейки AA и AAA имеют одинаковое напряжение и схожий вид, но фактически относятся к разным форматам. Они отличаются габаритами, ёмкостью и назначением, поэтому взаимозаменять их не следует.