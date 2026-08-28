Нова літій-металева батарея витримала понад 9 000 циклів майже без втрати місткості

Літієві батарейки. Фото: Unsplash

Нова літій-металева батарея Pure Lithium Corporation пройшла понад 9 315 циклів заряджання та розряджання у лабораторних тестах. Компанія заявляє, що елементи майже не втратили місткість і продовжують працювати.

Про те, який результат показала літій-металева батарея, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering.

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Батарея витримала понад 9 315 повних циклів

Pure Lithium випробувала свою технологію Advanced Anode за швидкості заряджання та розряджання 1C і глибини розряду 100%.

Це означає, що під час кожного циклу використовувалася повна доступна місткість батареї. Такий режим може прискорювати деградацію, тому результат особливо важливий для систем, які часто заряджаються та розряджаються.

За даними компанії, після понад 9 315 циклів елементи продемонстрували незначну втрату місткості та досі продовжують проходити випробування.

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Pure Lithium стверджує, що жодна інша літій-металева батарея, яка перебуває у розробці, не показувала аналогічного результату за таких самих умов тестування.

Комерційні літій-іонні батареї зазвичай витримують приблизно від 250 до 2 000 циклів залежно від хімічного складу та сфери використання.

Результат Pure Lithium більш ніж у чотири рази перевищує верхню межу цього діапазону.

У компанії вважають, що триваліший строк служби може знизити загальну вартість зберігання та постачання електроенергії протягом усього періоду експлуатації системи. За оцінкою компанії, потенційне зниження цього показника може сягати 75%.

Чому літій-металеві батареї вважають перспективними

Літій давно розглядається як перспективний матеріал для батарей через невелику вагу та значно вищу щільність енергії порівняно з графітом, який зазвичай використовується в анодах літій-іонних акумуляторів.

За даними Pure Lithium, металевий літій забезпечує в десять разів вищу щільність енергії анода, ніж графіт. Заміна графіту на металевий літій потенційно може приблизно подвоїти щільність енергії батареї, одночасно зменшивши її вагу та вартість.

Головною перешкодою для комерціалізації таких батарей досі залишався короткий строк служби, оскільки багаторазове заряджання та розряджання поступово погіршує характеристики літій-металевих елементів.

Раніше Новини.LIVE писали, що батарейки AA та AAA мають однакову напругу й схожий зовнішній вигляд, але відрізняються габаритами, місткістю та призначенням. Тому використовувати один формат замість іншого без урахування вимог пристрою не варто.

Також Новини.LIVE розповідали, що різниця між батарейками AA і AAA не обмежується лише їхнім розміром. Від правильного типу елемента живлення залежить сумісність із пристроєм і тривалість його роботи.