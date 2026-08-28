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Главная Техно Создана литиевая батарея, способная работать более 25 лет

Создана литиевая батарея, способная работать более 25 лет

Ua ru
28 августа 2026 11:41
Новая литий-металлическая батарея выдержала более 9 000 циклов практически без потери ёмкости
Литиевые батарейки. Фото: Unsplash

Новая литий-металлическая батарея Pure Lithium Corporation прошла более 9 315 циклов заряда и разряда в ходе лабораторных испытаний. Компания заявляет, что элементы практически не потеряли ёмкость и продолжают работать.

О том, какой результат показала литий-металлическая батарея, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Interesting Engineering.

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Батарея выдержала более 9 315 полных циклов

Pure Lithium испытала свою технологию Advanced Anode при скорости заряда и разряда 1C и глубине разряда 100%.

Это означает, что во время каждого цикла использовалась полная доступная ёмкость батареи. Такой режим может ускорять деградацию, поэтому результат особенно важен для систем, которые часто заряжаются и разряжаются.

По данным компании, после более чем 9 315 циклов элементы продемонстрировали незначительную потерю емкости и до сих пор продолжают проходить испытания.

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Pure Lithium утверждает, что ни одна другая литий-металлическая батарея, находящаяся в стадии разработки, не показала аналогичного результата при тех же условиях тестирования.

Коммерческие литий-ионные батареи обычно выдерживают примерно от 250 до 2 000 циклов в зависимости от химического состава и сферы применения.

Результат Pure Lithium более чем в четыре раза превышает верхнюю границу этого диапазона.

В компании считают, что более длительный срок службы может снизить общую стоимость хранения и поставки электроэнергии в течение всего периода эксплуатации системы. По оценке компании, потенциальное снижение этого показателя может достигать 75%.

Почему литий-металлические батареи считаются перспективными

Литий давно рассматривается как перспективный материал для батарей благодаря небольшому весу и значительно более высокой плотности энергии по сравнению с графитом, который обычно используется в анодах литий-ионных аккумуляторов.

По данным Pure Lithium, металлический литий обеспечивает в десять раз более высокую плотность энергии анода, чем графит. Замена графита на металлический литий потенциально может примерно удвоить плотность энергии батареи, одновременно снизив её вес и стоимость.

Главным препятствием для коммерциализации таких батарей до сих пор оставался короткий срок службы, поскольку многократная зарядка и разрядка постепенно ухудшают характеристики литий-металлических элементов.

Ранее Новини.LIVE писали, что батарейки AA и AAA имеют одинаковое напряжение и схожий внешний вид, но отличаются габаритами, ёмкостью и назначением. Поэтому использовать один формат вместо другого без учёта требований устройства не стоит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что разница между батарейками AA и AAA не ограничивается только их размером. От правильного типа элемента питания зависит совместимость с устройством и продолжительность его работы.

исследование аккумулятор литий батарейки
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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