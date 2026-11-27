Електрична духовка. Фото: Unsplash

Електродуховка належить до найпотужніших побутових приладів на кухні, тому помітно впливає на рахунки за електроенергію. Зменшити її споживання допомагають прості звички під час приготування, а також перенесення енергоємних справ на період дії, наприклад, нічного тарифу.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки електроенергії споживає духовка

За даними видання, багато електродуховок споживають близько 2,3 кВт під час звичайного випікання і приготування, а для запікання великих страв потужність може сягати 5000 Вт. Для порівняння, за одну годину роботи духовка може використати стільки енергії, скільки холодильник витрачає за два дні. Саме тому довге приготування в духовці кілька разів на тиждень помітно додає до суми в платіжці.

Це важливо і для домівок із резервним живленням. Що менше енергії йде на приготування їжі, то більше її залишається на освітлення, роутер, зарядку смартфонів та інші потреби під час відключень світла.

Як зменшити витрати електроенергії на духовку

Перша порада стосується вибору приладу. Невеликі порції радять готувати в мікрохвильовці, аерогрилі чи мультиварці-скороварці: вони зазвичай споживають менше і готують швидше.

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Якщо без духовки не обійтися, допомагають кілька звичок:

не розігрівати духовку заздалегідь, якщо цього не вимагає рецепт;

вимикати духовку трохи раніше і доводити страву до готовності залишковим теплом;

якомога рідше відчиняти дверцята під час приготування;

використовувати посуд, придатний для духовки, і тримати саму духовку в чистоті.

Окремо видання згадує духовки з конвекцією: вони дорожчі під час купівлі, але можуть допомогти заощадити в довгостроковій перспективі.

Раніше Новини.LIVE писали, що кавоварка без нагляду, залишена підключеною до електромережі, може стати причиною пожежі через несправність електричних компонентів. Навіть наявність автоматичного вимкнення не гарантує повного захисту, тому після використання прилад краще від'єднувати від розетки.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію навіть тоді, коли до нього не підключений смартфон. За постійного споживання 0,5 Вт витрати становитимуть близько 4,38 кВт-год на рік, хоча реальні показники залежать від конкретного адаптера.