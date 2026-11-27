Электрическая духовка. Фото: Unsplash

Электродуховка относится к самым мощным бытовым приборам на кухне, поэтому заметно влияет на счета за электроэнергию. Уменьшить ее потребление помогают простые привычки во время приготовления, а также перенос энергоемких дел на период действия, например, ночного тарифа.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько электроэнергии потребляет духовка

По данным издания, многие электродуховки потребляют около 2,3 кВт во время обычной выпечки и готовки, а для запекания больших блюд мощность может достигать 5000 Вт. Для сравнения, за один час работы духовка может использовать столько энергии, сколько холодильник тратит за два дня. Именно поэтому долгая готовка в духовке несколько раз в неделю заметно добавляет к сумме в платежке.

Это важно и для домов с резервным питанием. Чем меньше энергии уходит на приготовление еды, тем больше ее остается на освещение, роутер, зарядку смартфонов и другие нужды во время отключений света.

Как уменьшить расход электроэнергии на духовку

Первый совет касается выбора прибора. Небольшие порции советуют готовить в микроволновке, аэрогриле или мультиварке-скороварке: они обычно потребляют меньше и готовят быстрее.

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Если без духовки не обойтись, помогают несколько привычек:

не разогревать духовку заранее, если этого не требует рецепт;

выключать духовку немного раньше и доводить блюдо до готовности остаточным теплом;

как можно реже открывать дверцу во время приготовления;

использовать посуду, пригодную для духовки, и держать саму духовку в чистоте.

Отдельно издание упоминает духовки с конвекцией: они дороже при покупке, но могут помочь сэкономить в долгосрочной перспективе.

Ранее Новини.LIVE писали, что кофеварка без присмотра, оставленная подключенной к электросети, может стать причиной пожара из-за неисправности электрических компонентов. Даже наличие автоматического отключения не гарантирует полной защиты, поэтому после использования прибор лучше отключать от розетки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию даже тогда, когда к нему не подключен смартфон. При постоянном потреблении 0,5 Вт расходы составят около 4,38 кВт-ч в год, хотя реальные показатели зависят от конкретного адаптера.