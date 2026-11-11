Повербанк, підключений до роутера. Фото: кадр з відео/YouTube

Скільки пропрацює роутер від повербанка, залежить не від цифри в мАг на корпусі, а від реального запасу енергії та споживання самого пристрою. Повербанк на 20 000 мАг тримає типовий Wi-Fi-роутер орієнтовно 6-8 годин.

Про це пише FaceNews, пише редакція Новини.LIVE.

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Скільки годин пропрацює роутер від повербанка

Спершу місткість повербанка переводять у ват-години, тобто в запас енергії: мАг множать на 3,7 і ділять на 1000. Так 10 000 мАг — це близько 37 Вт-год, а 20 000 мАг — 74 Вт-год. Потім цю цифру множать на 0,8-0,9, бо частина енергії губиться під час перетворення напруги, і ділять на споживання роутера у ватах.

Більшість домашніх роутерів споживають 5-12 Вт. Напругу і струм можна подивитися на блоці живлення: наприклад, 12 В і 1 А дають максимум 12 Вт, а насправді роутер бере менше. Якщо інтернет оптичний, до роутера додається ще оптичний термінал, і разом вони можуть споживати близько 18 Вт.

На практиці це має такий вигляд. Повербанк на 10 000 мАг протримає роутер на 8 Вт приблизно 4 години. Повербанк на 20 000 мАг дасть такому роутеру 7-8 годин, а роутеру разом з оптичним терміналом — лише близько 3,5 години. Для порівняння, зарядна станція на 500 Вт-год може живити роутер на 10 Вт близько 42 годин.

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Як підключити роутер до повербанка

Найменше енергії втрачається, якщо взяти повербанк із підтримкою швидкої зарядки PD і спеціальний кабель-тригер на 9 або 12 В. У такому разі напругу підвищує сам повербанк. Для роутера 12 В/1,5 А потрібен повербанк потужністю щонайменше 18 Вт. Звичайний повербанк на 5 В із кабелем, що підвищує напругу, теж підійде, але на перетворенні втрачається 15-25% енергії.

Головне, щоб напруга на виході збігалася з тією, що вказана на блоці живлення роутера. Завелика напруга може спалити пристрій, а замала — завадити йому нормально працювати. Також варто перевірити роз'єм і полярність штекера. Деякі повербанки вимикають порт при дуже малому навантаженні, тоді допомагає режим живлення слабких пристроїв, якщо він є.

Раніше Новини.LIVE писали, що повербанки і смартфони іноді можуть перегрітися і навіть вибухнути. Літій-іонні акумулятори здебільшого безпечні, проте таких випадків стає більше, бо зростає кількість пристроїв на батареях.

Також Новини.LIVE розповідали, що дорогий повербанк не завжди кращий. Два повербанки з однаковою місткістю та потужністю можуть відрізнятися в ціні вдвічі, а різниця часто полягає у швидкості заряджання, додаткових функціях, ресурсі батареї та системах захисту.