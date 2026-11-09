Павербанк на телефоні. Фото: кадр з відео/YouTube

Літій-іонні акумулятори в смартфонах, ноутбуках і павербанках здебільшого безпечні, але іноді можуть перегрітися, загорітися або навіть вибухнути. Такі випадки рідкісні, проте їх стає більше, бо зростає кількість пристроїв на батареях.

Про це пише BGR, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Чому загоряється акумулятор

Усередині літій-іонної батареї є негативний електрод із графіту та позитивний електрод зі сполуки літію. Між ними стоїть роздільник, який не дає статися короткому замиканню. Через заводський брак, перегрів або пошкодження корпусу цей захист може не спрацювати.

Коротке замикання здатне запустити так званий тепловий розгін: батарея швидко нагрівається й виділяє гази, які можуть різко вирватися назовні. Від цього тепла часто займаються сусідні елементи. Приклади, які наводить видання, — павербанк, що перегрівся під час заряджання, або телефон, затиснутий між сидіннями в літаку.

Як часто таке стається

За оцінкою Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), з 2011 по 2023 рік у будівлях США сталося близько 198 000 пожеж через літій-іонні батареї, а також близько 5700 пожеж електромобілів і плагін-гібридів. Пожежі побутових батарей щороку зростали приблизно на 10%.

Читайте також:

Лондонська пожежна служба назвала літієві батареї ризиком пожеж, що зростає найшвидше в місті. У 2025 році вона зафіксувала 521 такий випадок, на 28% більше, ніж роком раніше.

Павербанки в літаках

За даними програми UL Standards & Engagement, у 2025 році авіакомпанії-учасниці зафіксували 123 випадки теплового розгону батарей, на 15% більше, ніж у 2024 році. На павербанки припало 30% таких випадків. Саме тому авіакомпанії дозволяють перевозити павербанки лише в ручній поклажі й обмежують їхню місткість 100 Вт-год, якщо немає окремого дозволу.

Видання радить знати ознаки того, що акумулятор несправний, а про займання повідомляти пожежників або, якщо це сталося в польоті, екіпаж літака.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій може спричинити пожежу, хоча роками працює без помітних проблем. Його кабель, роз'єми та внутрішні деталі поступово зношуються, і певні ознаки показують, що користуватися таким аксесуаром стає не просто незручно, а небезпечно.

Також Новини.LIVE розповідали, що заряджання смартфона всю ніч не обов'язково пришвидшує зношування батареї, адже сучасні пристрої мають захист від перезаряду. Водночас тривале утримання заряду на рівні 100% і особливо перегрів можуть пришвидшити її знос.