Портативная зарядка на телефоне. Фото: кадр из видео/YouTube

Литий-ионные аккумуляторы в смартфонах, ноутбуках и павербанках в основном безопасны, но иногда могут перегреться, загореться или даже взорваться. Такие случаи редки, однако их становится больше, потому что растет количество устройств на батареях.

Об этом пишет BGR, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему загорается аккумулятор

Внутри литий-ионной батареи есть отрицательный электрод из графита и положительный электрод из соединения лития. Между ними стоит разделитель, который не дает произойти короткому замыканию. Из-за заводского брака, перегрева или повреждения корпуса эта защита может не сработать.

Короткое замыкание способно запустить так называемый тепловой разгон: батарея быстро нагревается и выделяет газы, которые могут резко вырваться наружу. От этого тепла часто загораются соседние элементы. Примеры, которые приводит издание, — павербанк, перегревшийся во время зарядки, или телефон, зажатый между сиденьями в самолете.

Как часто это случается

По оценке Национального института стандартов и технологий США (NIST), с 2011 по 2023 год в зданиях США произошло около 198 000 пожаров из-за литий-ионных батарей, а также около 5700 пожаров электромобилей и плагин-гибридов. Пожары бытовых батарей ежегодно росли примерно на 10%.

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Лондонская пожарная служба назвала литиевые батареи самым быстрорастущим пожарным риском в городе. В 2025 году она зафиксировала 521 такой случай, на 28% больше, чем годом ранее.

Павербанки в самолетах

По данным программы UL Standards & Engagement, в 2025 году авиакомпании-участницы зафиксировали 123 случая теплового разгона батарей, на 15% больше, чем в 2024 году. На павербанки пришлось 30% таких случаев. Именно поэтому авиакомпании разрешают перевозить павербанки только в ручной клади и ограничивают их емкость 100 Вт-ч, если нет отдельного разрешения.

Издание советует знать признаки того, что аккумулятор неисправен, а о возгорании сообщать пожарным или, если это произошло в полете, экипажу самолета.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство может стать причиной пожара, хотя годами работает без заметных проблем. Его кабель, разъемы и внутренние детали постепенно изнашиваются, и определенные признаки показывают, что пользоваться таким аксессуаром становится не просто неудобно, а опасно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядка смартфона всю ночь не обязательно ускоряет износ батареи, ведь современные устройства имеют защиту от перезаряда. В то же время длительное удержание заряда на уровне 100% и особенно перегрев могут ускорить ее износ.