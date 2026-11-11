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Главная Техно Сколько часов проработает роутер от повербанка и как это рассчитать

Сколько часов проработает роутер от повербанка и как это рассчитать

Ua ru
11 ноября 2026 14:24
Сколько часов проработает роутер от повербанка на 10 000 и 20 000 мАч без света кадр из видео/YouTube
Повербанк, подключенный к роутеру. Фото: кадр из видео/YouTube

Сколько проработает роутер от повербанка, зависит не от цифры в мАч на корпусе, а от реального запаса энергии и потребления самого устройства. Повербанк на 20 000 мАч держит типичный Wi-Fi-роутер ориентировочно 6-8 часов.

Об этом пишет FaceNews, пишет редакция Новини.LIVE.

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Сколько часов проработает роутер от повербанка

Сначала емкость повербанка переводят в ватт-часы, то есть в запас энергии: мАч умножают на 3,7 и делят на 1000. Так 10 000 мАч — это около 37 Вт-ч, а 20 000 мАч — 74 Вт-ч. Затем эту цифру умножают на 0,8-0,9, потому что часть энергии теряется при преобразовании напряжения, и делят на потребление роутера в ваттах.

Большинство домашних роутеров потребляют 5-12 Вт. Напряжение и ток можно посмотреть на блоке питания: например, 12 В и 1 А дают максимум 12 Вт, а на самом деле роутер берет меньше. Если интернет оптический, к роутеру добавляется еще оптический терминал, и вместе они могут потреблять около 18 Вт.

На практике это выглядит так. Повербанк на 10 000 мАч продержит роутер на 8 Вт примерно 4 часа. Повербанк на 20 000 мАч даст такому роутеру 7-8 часов, а роутеру вместе с оптическим терминалом — лишь около 3,5 часа. Для сравнения, зарядная станция на 500 Вт-ч может питать роутер на 10 Вт около 42 часов.

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Как подключить роутер к повербанку

Меньше всего энергии теряется, если взять повербанк с поддержкой быстрой зарядки PD и специальный кабель-триггер на 9 или 12 В. В таком случае напряжение повышает сам повербанк. Для роутера 12 В/1,5 А нужен повербанк мощностью не менее 18 Вт. Обычный повербанк на 5 В с кабелем, который повышает напряжение, тоже подойдет, но на преобразовании теряется 15-25% энергии.

Главное, чтобы напряжение на выходе совпадало с тем, которое указано на блоке питания роутера. Слишком высокое напряжение может сжечь устройство, а слишком низкое — помешать ему нормально работать. Также стоит проверить разъем и полярность штекера. Некоторые повербанки отключают порт при очень малой нагрузке, тогда помогает режим питания слабых устройств, если он есть.

Ранее Новини.LIVE писали, что повербанки и смартфоны иногда могут перегреться и даже взорваться. Литий-ионные аккумуляторы в основном безопасны, однако таких случаев становится больше, потому что растет количество устройств на батареях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дорогой повербанк не всегда лучше. Два повербанка с одинаковой емкостью и мощностью могут отличаться по цене вдвое, а разница часто заключается в скорости зарядки, дополнительных функциях, ресурсе батареи и системах защиты.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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