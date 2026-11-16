Смартфон заряджається від повербанка. Фото: кадр з відео/YouTube

Повербанк можна використовувати не лише для заряджання смартфона чи навушників. Від сучасних моделей із USB-C працюють і пристрої, про які зазвичай не думають, особливо під час відключень світла.

Про це пише How-To Geek, пише редакція Новини.LIVE.

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Що можна живити від повербанка, крім смартфона

Через USB-C зі стандартом Power Delivery 3.1 можна передавати до 240 Вт. Тому від повербанка здатні працювати не лише гаджети на кшталт мінікомп'ютера Raspberry Pi, а й помітно "ненажерливіші" пристрої.

Один із прикладів — компактні LED-проєктори з Full HD або 4K. Моделі з власним акумулятором спершу беруть енергію з повербанка, а коли той сідає, переходять на свою батарею. Так у вечірні години без світла можна подивитися фільм на стіні, не розряджаючи ноутбук.

Ще один несподіваний приклад — портативні програвачі платівок: деякі з них можуть працювати від вбудованого акумулятора, адаптера або повербанка. Проте USB-порт на більшості програвачів призначений для оцифрування платівок, а не для живлення.

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Чи можна підтримати акваріум без світла

Для власників акваріумів відключення — окрема проблема, адже без фільтра і підігріву воді та мешканцям гірше. Вихід — фільтри та обігрівачі з живленням від USB, які можна підключити до повербанка.

Невеликі настільні акваріуми можуть працювати від USB повністю. Зарядні станції коштують дорого, тож USB-обладнання для акваріума — дешевший частковий варіант резерву.

Як зрозуміти, чи потягне повербанк пристрій

Перш ніж покладатися на повербанк, варто звірити вимоги пристрою до живлення з можливостями павербанка, навіть якщо в інструкції про повербанки нічого не сказано. Особливо це важливо, якщо використовуються сторонні кабелі чи зарядки. Якщо потужності не вистачає, пристрій може взагалі не запуститися.

Час роботи краще оцінювати за місткістю повербанка у ват-годинах і споживанням пристрою. При цьому через втрати на перетворення реально доступно лише 80-90% заявленої місткості.

Раніше Новини.LIVE писали, що кабелі USB-C з однаковим роз'ємом можуть мати різні можливості. Вони помітно відрізняються швидкістю передавання даних і максимальною потужністю заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C ще не означає однакову швидкість заряджання. Сучасний смартфон може заряджатися повільніше, ніж міг би, якщо кабель не підтримує потрібну потужність або стандарт.