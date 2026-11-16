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Главная Техно Что можно заряжать от повербанка, кроме смартфона: неожиданные примеры

Что можно заряжать от повербанка, кроме смартфона: неожиданные примеры

Ua ru
16 ноября 2026 15:41
Что можно заряжать от повербанка во время отключений света, кроме смартфона кадр из видео/YouTube
Смартфон заряжается от повербанка. Фото: кадр из видео/YouTube

Повербанк можно использовать не только для зарядки смартфона или наушников. От современных моделей с USB-C работают и устройства, о которых обычно не думают, особенно во время отключений света.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что можно питать от повербанка, кроме смартфона

Через USB-C со стандартом Power Delivery 3.1 можно передавать до 240 Вт. Поэтому от повербанка способны работать не только гаджеты вроде мини-компьютера Raspberry Pi, но и заметно более "прожорливые" устройства.

Один из примеров — компактные LED-проекторы с Full HD или 4K. Модели с собственным аккумулятором сначала берут энергию из повербанка, а когда он садится, переходят на свою батарею. Так в вечерние часы без света можно посмотреть фильм на стене, не разряжая ноутбук.

Еще один неожиданный пример — портативные проигрыватели пластинок: некоторые из них могут работать от встроенного аккумулятора, адаптера или повербанка. Однако USB-порт на большинстве проигрывателей предназначен для оцифровки пластинок, а не для питания.

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Можно ли поддержать аквариум без света

Для владельцев аквариумов отключения — отдельная проблема, ведь без фильтра и подогрева воде и обитателям хуже. Выход — фильтры и обогреватели с питанием от USB, которые можно подключить к повербанку.

Небольшие настольные аквариумы могут работать от USB полностью. Зарядные станции стоят дорого, поэтому USB-оборудование для аквариума — более дешевый частичный вариант резерва.

Как понять, потянет ли повербанк устройство

Прежде чем полагаться на повербанк, стоит сверить требования устройства к питанию с возможностями повербанка, даже если в инструкции о повербанках ничего не сказано. Особенно это важно, если используются сторонние кабели или зарядки. Если мощности не хватает, устройство может вообще не запуститься.

Время работы лучше оценивать по емкости повербанка в ватт-часах и потреблению устройства. При этом из-за потерь на преобразование реально доступно лишь 80-90% заявленной емкости.

Ранее Новини.LIVE писали, что кабели USB-C с одинаковым разъемом могут иметь разные возможности. Они заметно отличаются скоростью передачи данных и максимальной мощностью зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый разъем USB-C еще не означает одинаковую скорость зарядки. Современный смартфон может заряжаться медленнее, чем мог бы, если кабель не поддерживает нужную мощность или стандарт.

отключения света полезные советы повербанк резервное питание
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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