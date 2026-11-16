Смартфон заряжается от повербанка. Фото: кадр из видео/YouTube

Повербанк можно использовать не только для зарядки смартфона или наушников. От современных моделей с USB-C работают и устройства, о которых обычно не думают, особенно во время отключений света.

Об этом пишет How-To Geek, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Что можно питать от повербанка, кроме смартфона

Через USB-C со стандартом Power Delivery 3.1 можно передавать до 240 Вт. Поэтому от повербанка способны работать не только гаджеты вроде мини-компьютера Raspberry Pi, но и заметно более "прожорливые" устройства.

Один из примеров — компактные LED-проекторы с Full HD или 4K. Модели с собственным аккумулятором сначала берут энергию из повербанка, а когда он садится, переходят на свою батарею. Так в вечерние часы без света можно посмотреть фильм на стене, не разряжая ноутбук.

Еще один неожиданный пример — портативные проигрыватели пластинок: некоторые из них могут работать от встроенного аккумулятора, адаптера или повербанка. Однако USB-порт на большинстве проигрывателей предназначен для оцифровки пластинок, а не для питания.

Читайте также:

Можно ли поддержать аквариум без света

Для владельцев аквариумов отключения — отдельная проблема, ведь без фильтра и подогрева воде и обитателям хуже. Выход — фильтры и обогреватели с питанием от USB, которые можно подключить к повербанку.

Небольшие настольные аквариумы могут работать от USB полностью. Зарядные станции стоят дорого, поэтому USB-оборудование для аквариума — более дешевый частичный вариант резерва.

Как понять, потянет ли повербанк устройство

Прежде чем полагаться на повербанк, стоит сверить требования устройства к питанию с возможностями повербанка, даже если в инструкции о повербанках ничего не сказано. Особенно это важно, если используются сторонние кабели или зарядки. Если мощности не хватает, устройство может вообще не запуститься.

Время работы лучше оценивать по емкости повербанка в ватт-часах и потреблению устройства. При этом из-за потерь на преобразование реально доступно лишь 80-90% заявленной емкости.

Ранее Новини.LIVE писали, что кабели USB-C с одинаковым разъемом могут иметь разные возможности. Они заметно отличаются скоростью передачи данных и максимальной мощностью зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одинаковый разъем USB-C еще не означает одинаковую скорость зарядки. Современный смартфон может заряжаться медленнее, чем мог бы, если кабель не поддерживает нужную мощность или стандарт.