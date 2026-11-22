Набирання тексту на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Шахрайські SMS і повідомлення в месенджерах часто маскуються під банк, мобільного оператора або державні сервіси. Небезпечні вони тим, що змушують перейти за посиланням, назвати код або ввести особисті дані.

Про це пише МВС України, пише редакція Новини.LIVE.

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Як розпізнати шахрайське SMS

У МВС пояснюють, що шахраї під різними приводами намагаються отримати паролі або одноразові коди з SMS. Ще один поширений прийом це фішингові посилання. Вони ведуть на сайти, схожі на справжні сервіси, і передають шахраям логін і пароль, які людина там вводить.

У Головному сервісному центрі МВС додають, що фейкові повідомлення можуть мати переконливий вигляд: з офіційними кольорами, логотипами і фото, скопійованими з державних сторінок. Насторожити мають слова на кшталт "терміново", "швидко", "тільки сьогодні" чи "акційна пропозиція".

Там також наголошують, що сервісні центри МВС не здійснюють спам-розсилок або реклами. Перед тим як вводити будь-які дані, варто перевірити адресу сайту: державні сервіси працюють на домені gov.ua.

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Чому не можна називати нікому код із SMS

Код із SMS може допомогти шахраям перевипустити SIM-картку без відома власника. Після цього вони отримують доступ до акаунтів, банківських застосунків і навіть можуть оформити кредит. За даними МВС, зловмисники можуть телефонувати з різних номерів, а потім використовувати їх для підтвердження перевипуску картки.

Якщо людина, яка називається працівником оператора, просить код підтвердження чи особисті дані, у МВС радять нічого не повідомляти і одразу завершити розмову. У разі сумнівів варто самостійно зателефонувати оператору на офіційний номер. Також можна попросити оператора дозволяти перевипуск SIM-картки лише в офіційному магазині за паспортом, а для банківських застосунків використовувати окремий номер, якого немає в оголошеннях і соцмережах.

Що робити, якщо шахраї вже отримали дані

Якщо SIM-картку перевипустили без відома власника, потрібно одразу звернутися до оператора і попросити тимчасово її заблокувати. Якщо є підозра, що шахраї дісталися до банку, слід зв'язатися з банком і заблокувати картки та онлайн-доступ. Також варто змінити паролі до соцмереж і пошти та попередити знайомих, бо від імені потерпілого можуть просити гроші. Про шахрайство можна повідомити в поліцію або подати звернення до кіберполіції через сайт ticket.cyberpolice.gov.ua.

Раніше Новини.LIVE писали, що незнайомий номер не завжди означає шахрайство, але перед відповіддю варто перевірити, хто телефонує. Один із простих способів зробити це Viber, де номер може бути пов'язаний з ім'ям або ніком користувача.

Також Новини.LIVE розповідали, що стеження за смартфоном можна помітити за змінами в роботі пристрою. У смартфоні зберігаються паролі, фото, банківські дані та особисте листування, тому сторонній доступ до нього серйозно загрожує приватності. Деякі зміни в поведінці телефона можуть свідчити про шпигунську програму або про те, що доступ до нього має хтось інший.