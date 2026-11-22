Набор текста на экране смартфона. Фото: Unsplash

Мошеннические SMS и сообщения в мессенджерах часто маскируются под банк, мобильного оператора или государственные сервисы. Опасны они тем, что заставляют перейти по ссылке, назвать код или ввести личные данные.

Об этом пишет МВД Украины, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как распознать мошенническое SMS

В МВД объясняют, что мошенники под разными предлогами пытаются получить пароли или одноразовые коды из SMS. Еще один распространенный прием это фишинговые ссылки. Они ведут на сайты, похожие на настоящие сервисы, и передают мошенникам логин и пароль, которые человек там вводит.

В Главном сервисном центре МВД добавляют, что фейковые сообщения могут выглядеть убедительно: с официальными цветами, логотипами и фото, скопированными с государственных страниц. Насторожить должны слова вроде "срочно", "быстро", "только сегодня" или "акционное предложение".

Там также подчеркивают, что сервисные центры МВД не осуществляют спам-рассылок или рекламы. Прежде чем вводить какие-либо данные, стоит проверить адрес сайта: государственные сервисы работают на домене gov.ua.

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Почему нельзя никому называть код из SMS

Код из SMS может помочь мошенникам перевыпустить SIM-карту без ведома владельца. После этого они получают доступ к аккаунтам, банковским приложениям и даже могут оформить кредит. По данным МВД, злоумышленники могут звонить с разных номеров, а затем использовать их для подтверждения перевыпуска карты.

Если человек, который называет себя сотрудником оператора, просит код подтверждения или личные данные, в МВД советуют ничего не сообщать и сразу завершить разговор. В случае сомнений стоит самостоятельно позвонить оператору по официальному номеру. Также можно попросить оператора разрешать перевыпуск SIM-карты только в официальном магазине по паспорту, а для банковских приложений использовать отдельный номер, которого нет в объявлениях и соцсетях.

Что делать, если мошенники уже получили данные

Если SIM-карту перевыпустили без ведома владельца, нужно сразу обратиться к оператору и попросить временно ее заблокировать. Если есть подозрение, что мошенники добрались до банка, следует связаться с банком и заблокировать карты и онлайн-доступ. Также стоит сменить пароли к соцсетям и почте и предупредить знакомых, потому что от имени пострадавшего могут просить деньги. О мошенничестве можно сообщить в полицию или подать обращение в киберполицию через сайт ticket.cyberpolice.gov.ua.

Ранее Новини.LIVE писали, что незнакомый номер не всегда означает мошенничество, но перед ответом стоит проверить, кто звонит. Один из простых способов сделать это Viber, где номер может быть связан с именем или ником пользователя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что слежку за смартфоном можно заметить по изменениям в работе устройства. В смартфоне хранятся пароли, фото, банковские данные и личная переписка, поэтому посторонний доступ к нему серьезно угрожает приватности. Некоторые изменения в поведении телефона могут указывать на шпионскую программу или на то, что доступ к нему есть у кого-то другого.