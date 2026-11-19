Женщина разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Мошенники и спамеры звонят с номеров, которые на первый взгляд не вызывают подозрений, в том числе с тех, что почти не отличаются от банковских. Проверить такой звонок можно самостоятельно, а на назойливые номера — пожаловаться оператору, и их могут заблокировать навсегда.

Об этом пишет Киевстар, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как распознать, что звонит мошенник

В Киевстаре отмечают, что номер мошенника может отличаться от настоящего номера банка всего на 1-2 цифры. Поэтому лучше не продолжать разговор, а положить трубку и самостоятельно позвонить в банк или учреждение по номеру с официального сайта или приложения.

Незнакомый номер можно поискать в Google вместе со словами "отзывы" или "спам", а также проверить в сервисах, которые отмечают мошеннические номера. Ссылки из SMS или сообщений в Viber, пришедших не с официального аккаунта компании, открывать не стоит. Главное правило оператор формулирует так: ни один банк, сервис или государственное учреждение не просит назвать код подтверждения по телефону.

Куда пожаловаться на спам-номер и когда его заблокируют

С 2 октября 2025 года в Украине действуют правила, которые позволяют операторам блокировать номера, с которых поступают спам-звонки. По данным Минцифры, за полгода операторы заблокировали более 100 000 таких номеров. После жалобы оператор проверяет номер и блокирует его, если он соответствует как минимум двум признакам. Среди них: звонки длятся в среднем менее 60 секунд, более половины вызовов идет на разные номера, на номер невозможно перезвонить, во время звонка звучит запись, а SIM-карта используется только для звонков без SMS и интернета.

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Пожаловаться можно через приложение своего оператора или по телефону: в Киевстаре — 466 или 0 800 300 466, в Vodafone — 111 или 0 800 400 111, в lifecell — 5433 или 0 800 20 5433. Также жалобу принимают на правительственной горячей линии 1545 и через онлайн-форму на сайте НКРЭК.

Ранее Новини.LIVE писали, что звонок с незнакомого номера не всегда означает мошенничество — это может быть человек, который сменил контакт. Проверить, кому принадлежит номер, еще до ответа на звонок можно через Viber.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны на Android имеют встроенные средства для распознавания и блокировки спам-звонков. В зависимости от модели можно автоматически фильтровать спам, вручную добавлять номера в черный список или поручить ответ на звонок голосовому помощнику.