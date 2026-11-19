Жінка розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Шахраї та спамери телефонують з номерів, які на перший погляд не викликають підозри, зокрема з тих, що майже не відрізняються від банківських. Перевірити такий дзвінок можна самостійно, а на набридливі номери — поскаржитися оператору, і їх можуть заблокувати назавжди.

Про це пише Київстар, пише редакція Новини.LIVE.

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Як розпізнати, що дзвонить шахрай

У Київстарі зазначають, що номер шахрая може відрізнятися від справжнього номера банку лише на 1-2 цифри. Тому краще не продовжувати розмову, а покласти слухавку і самостійно зателефонувати до банку чи установи за номером з офіційного сайту або застосунку.

Незнайомий номер можна пошукати в Google разом зі словами "відгуки" або "спам", а також перевірити в сервісах, які позначають шахрайські номери. Посилання з SMS або повідомлень у Viber, які надійшли не з офіційного акаунта компанії, відкривати не варто. Головне правило оператор формулює так: жоден банк, сервіс чи державна установа не просить назвати код підтвердження телефоном.

Куди поскаржитися на спам-номер і коли його заблокують

З 2 жовтня 2025 року в Україні діють правила, які дозволяють операторам блокувати номери, з яких надходять спам-дзвінки. За даними Мінцифри, за пів року оператори заблокували понад 100 000 таких номерів. Після скарги оператор перевіряє номер і блокує його, якщо він відповідає щонайменше двом ознакам. Серед них: дзвінки тривають у середньому менше 60 секунд, понад половина викликів іде на різні номери, на номер неможливо передзвонити, під час дзвінка звучить запис, а SIM-картка використовується лише для дзвінків без SMS та інтернету.

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Поскаржитися можна через застосунок свого оператора або за телефоном: у Київстарі — 466 чи 0 800 300 466, у Vodafone — 111 чи 0 800 400 111, у lifecell — 5433 чи 0 800 20 5433. Також скаргу приймають на урядовій гарячій лінії 1545 і через онлайн-форму на сайті НКЕК.

Раніше Новини.LIVE писали, що дзвінок із незнайомого номера не завжди означає шахрайство — це може бути людина, яка змінила контакт. Перевірити, кому належить номер, ще до відповіді на дзвінок можна через Viber.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони на Android мають вбудовані засоби для розпізнавання та блокування спам-дзвінків. Залежно від моделі можна автоматично фільтрувати спам, вручну додавати номери до чорного списку або доручити відповідь на дзвінок голосовому помічнику.