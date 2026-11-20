Снимок Плутона с New Horizons. Фото: NASA

Астрономы обнаружили на окраинах Солнечной системы объект 2026 ED138, который может оказаться новой карликовой планетой. Он вращается вокруг Солнца примерно на том же расстоянии, что и Плутон, но до сих пор оставался незамеченным среди планет Солнечной системы и их соседей.

Об этом пишет ScienceAlert, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что известно о возможной новой карликовой планете 2026 ED138

Объект нашли на снимках обсерватории Веры Рубин в Чили. С 4 марта по 11 июля 2026 года ее телескоп 30 раз сфотографировал его в течение 20 ночей. 13 октября на него обратил внимание астрофизик Мэттью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который вместе с Кевином Нейпиром разработал программу для поиска таких тел. По словам Холмана, его первой реакцией было "взволнованное неверие", поэтому он сразу начал проверять, не ошибся ли он сам или программа.

Размер 2026 ED138 пока оценивают примерно от 600 до 1500 км. Точнее сказать сложно, потому что неизвестно, насколько хорошо его поверхность отражает свет. Если объект окажется ближе к верхней границе, он будет сопоставим с карликовыми планетами Макемаке и Хаумеа. Это первый кандидат в карликовые планеты, которого нашла обсерватория Рубин.

Где находится 2026 ED138 и почему его не замечали раньше

Ближайшая точка орбиты объекта расположена на расстоянии 36,86 астрономической единицы от Солнца, а самая дальняя — на 49,04 а. е. Одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. Один оборот вокруг Солнца длится примерно 281 год. Орбита наклонена к плоскости Солнечной системы примерно на 24,5 градуса, а сам объект находился на фоне густо усеянного звездами Млечного Пути. Из-за этого его было трудно заметить.

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Позже объект нашли и на архивных снимках камеры Dark Energy Camera 2016-2023 годов. Как пишет Science News, астроном-любитель из Калифорнии Сэм Дин и другие любители независимо от него проследили 2026 ED138 даже на фотопластинках Паломарской обсерватории 1954 года. Чтобы объект официально признали карликовой планетой, нужны дополнительные наблюдения.

Ранее Новини.LIVE писали, что астрономы впервые зафиксировали систему, в которой красный карлик не поглощает соседний коричневый карлик сразу, а постепенно забирает у него вещество. В другой системе ученые нашли признаки того, что белый карлик испаряет атмосферу вероятной планеты, которая могла сформироваться уже после гибели своей звезды.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ядро кометы 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak резко меняло скорость вращения после сближения с Солнцем в апреле 2017 года. Анализ архивных снимков Hubble за декабрь 2017 года свидетельствует, что вращение могло замедлиться до нуля, а затем сменить направление из-за реактивных струй газа.