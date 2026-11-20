Знімок Плутона з New Horizons. Фото: NASA

Астрономи виявили на околицях Сонячної системи об'єкт 2026 ED138, який може виявитися новою карликовою планетою. Він обертається навколо Сонця приблизно на тій самій відстані, що й Плутон, але досі залишався непоміченим серед планет Сонячної системи та їхніх сусідів.

Про це пише ScienceAlert, пише редакція Новини.LIVE.

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Що відомо про можливу нову карликову планету 2026 ED138

Об'єкт знайшли на знімках обсерваторії Віри Рубін у Чилі. З 4 березня по 11 липня 2026 року її телескоп 30 разів сфотографував його впродовж 20 ночей. 13 жовтня на нього звернув увагу астрофізик Метью Голман з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, який разом із Кевіном Нейпіром розробив програму для пошуку таких тіл. За словами Голмана, його першою реакцією була "схвильована недовіра", тому він одразу почав перевіряти, чи не помилився він сам або програма.

Розмір 2026 ED138 поки оцінюють приблизно від 600 до 1500 км. Точніше сказати складно, бо невідомо, наскільки добре його поверхня відбиває світло. Якщо об'єкт виявиться ближчим до верхньої межі, він буде порівнянним із карликовими планетами Макемаке та Хаумеа. Це перший кандидат у карликові планети, якого знайшла обсерваторія Рубін.

Де знаходиться 2026 ED138 і чому його не помічали раніше

Найближча точка орбіти об'єкта розташована на відстані 36,86 астрономічної одиниці від Сонця, а найдальша — на 49,04 а. о. Одна астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця. Один оберт навколо Сонця триває приблизно 281 рік. Орбіта нахилена до площини Сонячної системи приблизно на 24,5 градуса, а сам об'єкт був на тлі густо засіяного зорями Чумацького Шляху. Через це його було важко помітити.

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Згодом об'єкт знайшли й на архівних знімках камери Dark Energy Camera 2016-2023 років. Як пише Science News, астроном-аматор з Каліфорнії Сем Дін та інші аматори незалежно від нього простежили 2026 ED138 навіть на фотопластинках Паломарської обсерваторії 1954 року. Щоб об'єкт офіційно визнали карликовою планетою, потрібні додаткові спостереження.

Раніше Новини.LIVE писали, що астрономи вперше зафіксували систему, в якій червоний карлик не поглинає сусідній коричневий карлик одразу, а поступово забирає в нього речовину. В іншій системі вчені знайшли ознаки того, що білий карлик випаровує атмосферу ймовірної планети, яка могла сформуватися вже після загибелі своєї зорі.

Також Новини.LIVE розповідали, що ядро комети 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak різко змінювало швидкість обертання після наближення до Сонця у квітні 2017 року. Аналіз архівних знімків Hubble за грудень 2017 року свідчить, що обертання могло сповільнитися до нуля, а потім змінити напрямок через реактивні струмені газу.