Комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak могла остановиться и изменить вращение — исследование

Ядро кометы 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak оказалось настолько маленьким, что выбросы газа смогли заметно изменить его вращение за считанные месяцы. По анализу архивных наблюдений Hubble за декабрь 2017 года, вращение могло не просто замедлиться, а сменить направление после перигелия.

Об этом говорится в исследовании планетолога Дэвида Джуита.

Во время сближения с Солнцем в апреле 2017 года комета более чем вдвое замедлила вращение: период вырос примерно с 20 до 53 часов всего за два месяца. После этого к концу 2017 года ее ядро, наоборот, перешло к значительно более быстрому режиму — 14,4 часа на оборот.

Исследователи связывают скачки скорости с реактивными выбросами газа и пыли с поверхности. Такие выбросы создают крутящий момент и способны резко менять темп вращения небесного тела.

Когда комета снова стала доступной для наблюдений в конце 2017 года, астрономы зафиксировали сокращение периода до 14,4 часа. Такая разница между апрелем и декабрем означает, что в промежутке ядро должно было дойти до полной остановки и начать вращаться в обратном направлении. Оценки исследователей относят "момент остановки" примерно к июню 2017 года.

Дальнейшие измерения показали, что диаметр ядра составляет около 500 метров. Также наблюдения указывают на спад активности с годами: доля активной поверхности существенно уменьшилась по сравнению с началом 2000-х, что может свидетельствовать об эволюции поверхности и истощении летучих веществ.

Ученые обращают внимание, что хаотические изменения вращения могут иметь критические последствия. По пессимистическому сценарию, из-за чрезмерного "раскручивания" ядро способно разрушиться уже через несколько десятилетий — раньше, чем завершится его динамическое существование на орбите вокруг Солнца.

Также во время движения сквозь Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS продемонстрировал заметные изменения в форме и излучении льда. Инфракрасные наблюдения помогли подробнее понять, как различные вещества распределяются вокруг его ядра.

После открытия 3I/ATLAS некоторые оценки предполагали, что это может быть чрезвычайно большая комета с ядром в десятки километров. Однако новые расчеты показали, что первоначальные оценки были завышены, и реальные размеры объекта значительно меньше.