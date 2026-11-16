Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Большинство современных Wi-Fi-роутеров работают сразу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Часть пользователей отключает более медленный 2,4 ГГц, надеясь ускорить интернет, но в большинстве случаев пользы это не приносит.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему диапазон 2,4 ГГц считают хуже 5 ГГц

У 2,4 ГГц действительно есть недостатки. Это самый медленный диапазон по скорости передачи данных и одновременно самый загруженный, ведь на нем работают Bluetooth и старые Wi-Fi-устройства. Кроме того, ему мешают микроволновые печи, радионяни, беспроводные стационарные телефоны и пульты от гаражных ворот. Поэтому у многих возникает мысль, что без 2,4 ГГц домашний Wi-Fi станет быстрее.

Стоит ли отключать 2,4 ГГц на роутере

Диапазон 2,4 ГГц следует оставлять включенным, если нет уверенности, что все устройства дома поддерживают 5 ГГц и всегда будут в зоне его покрытия. Немало техники работает только на 2,4 ГГц: умные устройства для дома, принтеры, электронные книги и "умная" бытовая техника. Без этого диапазона они просто не подключатся, так же как старые смартфоны или ноутбуки гостей.

Вторая причина — дальность. Сигнал 2,4 ГГц распространяется примерно на 20 метров, а 5 ГГц — примерно на 15 метров, в зависимости от условий. Стены и перекрытия сильнее гасят сигнал 5 ГГц, поэтому после отключения 2,4 ГГц в квартире могут появиться "мертвые зоны". Исключением могут быть небольшие квартиры, а также дома, где уже стоят усилители сигнала или mesh-система.

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Если роутер поддерживает функцию band steering, отключать что-либо вообще нет необходимости. Роутер сам выбирает для каждого устройства лучший диапазон с учетом расстояния, уровня сигнала и загруженности сети, а устройства переключаются между диапазонами без разрыва соединения. Двухдиапазонные роутеры транслируют 2,4 ГГц и 5 ГГц, а трехдиапазонные добавляют еще один диапазон 5 ГГц или, в моделях с Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, диапазон 6 ГГц.

Как узнать, к какому диапазону подключено устройство

Проще всего посмотреть на название сети: если диапазоны разделены, в названии часто есть приписка "_2.4G" или "_5G". Также диапазон каждого устройства может показывать панель управления роутером или его приложение.

В Windows нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Сеть и интернет", выбрать свое Wi-Fi-подключение и посмотреть его свойства.

На Mac следует нажать на значок Wi-Fi, удерживая клавишу Option, и найти строку "Канал".

На смартфонах все зависит от производителя: некоторые Android-модели показывают диапазон в настройках, а iPhone без сторонних средств этого не отображает.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с домашним Wi-Fi не всегда связаны с провайдером или неисправностью маршрутизатора. Иногда достаточно переставить роутер подальше от бытовой техники, металлических предметов или других препятствий, чтобы сигнал Wi-Fi стал лучше.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже мощный роутер может давать слабый сигнал и низкую скорость Wi-Fi, если для него выбрали неудачное место. На качество соединения влияют не только характеристики оборудования, но и расположение маршрутизатора в доме.