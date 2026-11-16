Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Більшість сучасних Wi-Fi-роутерів працюють одразу у двох діапазонах: 2,4 ГГц і 5 ГГц. Частина користувачів вимикає повільніший 2,4 ГГц, сподіваючись пришвидшити інтернет, але здебільшого це не дає користі.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому діапазон 2,4 ГГц вважають гіршим за 5 ГГц

У 2,4 ГГц справді є недоліки. Це найповільніший діапазон за швидкістю передачі даних і водночас найзавантаженіший, адже на ньому працюють Bluetooth і старі Wi-Fi-пристрої. Крім того, йому заважають мікрохвильові печі, радіоняні, бездротові стаціонарні телефони та пульти від гаражних воріт. Через це в багатьох виникає думка, що без 2,4 ГГц домашній Wi-Fi стане швидшим.

Чи варто вимикати 2,4 ГГц на роутері

Діапазон 2,4 ГГц варто залишати увімкненим, якщо немає впевненості, що всі пристрої вдома підтримують 5 ГГц і завжди будуть у зоні його покриття. Чимало техніки працює тільки на 2,4 ГГц: розумні пристрої для дому, принтери, електронні книжки та "розумна" побутова техніка. Без цього діапазону вони просто не підключаться, так само як старі смартфони чи ноутбуки гостей.

Друга причина — дальність. Сигнал 2,4 ГГц поширюється приблизно на 20 метрів, а 5 ГГц — приблизно на 15 метрів, залежно від умов. Стіни й перекриття сильніше гасять сигнал 5 ГГц, тому після вимкнення 2,4 ГГц у квартирі можуть з'явитися "мертві зони". Винятком можуть бути невеликі квартири, а також оселі, де вже стоять підсилювачі сигналу або mesh-система.

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Якщо роутер підтримує функцію band steering, вимикати щось узагалі немає потреби. Роутер сам обирає для кожного пристрою кращий діапазон з огляду на відстань, рівень сигналу та завантаженість мережі, а пристрої перемикаються між діапазонами без розриву з'єднання. Двосмугові роутери транслюють 2,4 ГГц і 5 ГГц, а трисмугові додають ще один діапазон 5 ГГц або, у моделях з Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7, діапазон 6 ГГц.

Як дізнатися, до якого діапазону підключений пристрій

Найпростіше подивитися на назву мережі: якщо діапазони розділені, у назві часто є приписка "_2.4G" або "_5G". Також діапазон кожного пристрою може показувати панель керування роутером або його застосунок.

У Windows потрібно відкрити "Параметри", перейти в розділ "Мережа та інтернет", вибрати своє Wi-Fi-підключення і переглянути його властивості.

На Mac слід натиснути на значок Wi-Fi, утримуючи клавішу Option, і знайти рядок "Канал".

На смартфонах усе залежить від виробника: деякі Android-моделі показують діапазон у налаштуваннях, а iPhone без сторонніх засобів цього не відображає.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з домашнім Wi-Fi не завжди пов'язані з провайдером або несправністю маршрутизатора. Іноді достатньо переставити роутер подалі від побутової техніки, металевих предметів чи інших перешкод, щоб сигнал Wi-Fi став кращим.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть потужний роутер може давати слабкий сигнал і низьку швидкість Wi-Fi, якщо для нього вибрали невдале місце. На якість з'єднання впливають не лише характеристики обладнання, а й розташування маршрутизатора в оселі.