Де не можна ставити Wi-Fi-роутер, щоб не втрачати швидкість інтернету

Wi-Fi-роутери. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Навіть потужний роутер може забезпечувати слабкий сигнал і низьку швидкість Wi-Fi, якщо для нього вибрали невдале місце. На якість з'єднання впливають не лише характеристики обладнання, а й розташування маршрутизатора в оселі.

Про те, де не варто встановлювати Wi-Fi-роутер, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android.com.pl.

Які місця погіршують сигнал Wi-Fi

Однією з найпоширеніших помилок є встановлення роутера в кутку квартири або будинку. У такому разі частина зони покриття виходить за межі приміщення, а до віддалених кімнат сигнал доходить уже ослабленим.

Не варто ховати маршрутизатор у закриту шафу або ставити його впритул до великої побутової техніки. Меблі, стіни та металеві поверхні можуть перешкоджати поширенню радіохвиль.

Проблеми також можуть виникати поруч із мікрохвильовою піччю. Вона працює в діапазоні, близькому до 2,4 ГГц, тому під час використання здатна створювати перешкоди для бездротової мережі.

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Небажано розміщувати роутер і біля акваріума, оскільки вода поглинає частину радіосигналу та може погіршувати покриття.

Де краще розмістити роутер

Оптимальним варіантом є відкрите місце приблизно в центральній частині оселі. Маршрутизатор бажано встановити на висоті близько одного метра від підлоги та не закривати іншими предметами.

Таке розташування допомагає рівномірніше розподілити сигнал між кімнатами та зменшити кількість зон зі слабким покриттям.

Значення має й обраний діапазон Wi-Fi. Мережа 2,4 ГГц зазвичай забезпечує більший радіус дії та краще проходить крізь стіни, тому підходить для віддалених кімнат.

Діапазон 5 ГГц може забезпечити вищу швидкість, однак має меншу дальність і сильніше залежить від перешкод. Його доцільніше використовувати для пристроїв, які розташовані недалеко від роутера.

Раніше Новини.LIVE писали, що Wi-Fi-роутер може стабільно працювати протягом багатьох років, через що власники не поспішають його замінювати. Однак після завершення програмної підтримки застаріла модель поступово стає вразливою ланкою домашньої мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що щоденне вимкнення сучасного Wi-Fi-роутера на ніч зазвичай не дає відчутної економії. Ба більше, регулярне відключення живлення в окремих випадках може негативно впливати на роботу самого пристрою.