Один бытовой прибор на кухне потребляет как 65 холодильников: есть у многих

Сетевой удлинитель с подключенным устройством. Фото: Unsplash

Электрическая духовка относится к числу самых энергоемких бытовых приборов в доме. Высокая мощность и необходимость длительного поддержания температуры могут заметно увеличить потребление электроэнергии.

О том, почему электрическая духовка потребляет так много энергии, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Почему электрическая духовка потребляет больше всего энергии в квартире

Мощность электрической духовки обычно составляет примерно 2000-5000 Вт. За месяц использования она может потреблять около 40-90 кВт-ч. Для сравнения: типовой холодильник имеет мощность около 300-800 Вт и работает не так интенсивно.

Высокое энергопотребление духовки связано с необходимостью быстро нагреваться и поддерживать заданную температуру на протяжении всего приготовления.

В некоторых моделях электроэнергия продолжает расходоваться после завершения приготовления, например, на работу часов или дисплея. За год такое потребление в режиме ожидания может достигать 224 кВт-ч.

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Чтобы тратить меньше электроэнергии, можно один раз прогреть духовку и приготовить несколько блюд за один цикл. Также ее можно выключать за несколько минут до завершения приготовления, используя остаточное тепло.

Во время выпечки лучше не открывать дверцу без необходимости, чтобы не терять температуру. Если духовка заметно потребляет электроэнергию в режиме простоя, после использования её можно отключать от сети.

Электроэнергию могут продолжать потреблять и другие устройства, оставленные подключенными к розетке без необходимости, в частности телевизоры и зарядные адаптеры.

Чтобы избежать излишнего потребления, после использования их можно полностью отключать от сети.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные панели остаются универсальным источником электроэнергии для дома, однако для нагрева воды существует отдельное решение. Солнечные коллекторы напрямую преобразуют солнечное излучение в тепло и при определенных условиях могут быть более выгодными именно для горячего водоснабжения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарядные станции и генераторы выполняют схожую функцию во время отключений света, но лучше подходят для разных условий. В квартире обычно удобнее использовать тихую аккумуляторную станцию, тогда как в частном доме и во время длительных отключений больше возможностей дает генератор.