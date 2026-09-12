Какие приборы нельзя подключать к генератору: основные риски и советы

Генераторы. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативный генератор может помочь во время длительных отключений электричества, но не вся техника одинаково безопасно работает от такого источника питания. Неправильное подключение может привести к поломке приборов, перегрузке генератора или даже пожару.

О том, какие приборы не стоит подключать к обычному генератору и что нужно учесть перед использованием, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Чувствительная электроника

Смартфоны, ноутбуки, телевизоры, игровые консоли, "умные" колонки и другая техника со сложной электроникой чувствительны к перепадам напряжения.

Обычный генератор может не обеспечивать ровную синусоиду, поэтому даже кратковременный скачок напряжения способен повредить электронные компоненты или сократить срок службы устройства.

Для такой техники рекомендуется использовать инверторный генератор с "чистой" синусоидой, а также качественный ИБП и сетевой фильтр с защитой от скачков напряжения.

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Холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры и электроплиты при запуске могут потреблять в несколько раз больше мощности, чем в обычном режиме.

Такой пусковой ток способен перегрузить генератор, привести к его отключению или сильному падению напряжения.

Перед подключением необходимо проверить номинальное и пиковое потребление прибора и сравнить его с возможностями генератора.

Обогреватели и другие мощные нагревательные приборы

Электрические обогреватели, тепловые пушки, чайники, бойлеры и тепловые завесы потребляют большую мощность.

При нестабильном напряжении нагревательные элементы могут сильнее перегреваться, что повышает риск возгорания. Большая нагрузка также может негативно влиять на сам генератор.

Скважинные насосы

Насосы могут иметь очень высокий пусковой ток — в 5-7 раз превышающий номинальный.

Из-за этого генератор мощностью 3-5 кВт может не справиться с пуском и отключиться. Дальнейшие колебания напряжения также могут повредить оборудование.

Дешевые удлинители и "тройники"

Удлинители с тонким проводом, слабой изоляцией и некачественными контактами могут перегреваться под большой нагрузкой.

В результате они могут плавиться и создавать риск возгорания.

Для нагрузки до 3,5 кВт специалисты советуют использовать удлинители с медным проводом сечением не менее 2,5 мм² и, по возможности, выбирать модели с пометкой "для генераторов" или "для улицы".

Ранее Новини.LIVE писали, что во время длительных отключений электроэнергии зарядная станция не всегда успевает полностью зарядиться от сети. В такой ситуации её можно подзаряжать от другой станции или генератора, но важно учитывать возможные потери энергии и риски.

Также Новини.LIVE сообщали, что после длительного простоя генератор чаще всего не запускается из-за проблем с топливом, свечой зажигания или аккумулятором. Перед первым запуском технику следует осмотреть и включить без нагрузки.