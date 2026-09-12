Які прилади не можна підключати до генератора: головні ризики та поради

Генератори. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативний генератор може допомогти під час тривалих відключень світла, але не вся техніка однаково безпечно працює від такого джерела живлення. Неправильне підключення може призвести до поломки приладів, перевантаження генератора або навіть пожежі.

Про те, які прилади не варто підключати до звичайного генератора та що потрібно врахувати перед використанням, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чутлива електроніка

Смартфони, ноутбуки, телевізори, ігрові консолі, "розумні" колонки та інша техніка зі складною електронікою чутливі до перепадів напруги.

Звичайний генератор може не забезпечувати рівну синусоїду, тому навіть короткий стрибок напруги здатен пошкодити електронні компоненти або скоротити строк служби пристрою.

Для такої техніки радять використовувати інверторний генератор із "чистою" синусоїдою, а також якісний UPS і мережевий фільтр із захистом від стрибків напруги.

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Великі побутові прилади

Холодильники, пральні та посудомийні машини, кондиціонери й електроплити під час запуску можуть споживати у кілька разів більше потужності, ніж у звичайному режимі.

Такий пусковий струм здатен перевантажити генератор, спричинити його вимкнення або сильне просідання напруги.

Перед підключенням потрібно перевірити номінальне та пікове споживання приладу й порівняти його з можливостями генератора.

Обігрівачі та інші потужні нагрівальні прилади

Електричні обігрівачі, теплові гармати, чайники, бойлери та теплові завіси споживають велику потужність.

За нестабільної напруги нагрівальні елементи можуть сильніше перегріватися, що підвищує ризик займання. Велике навантаження також може негативно впливати на сам генератор.

Свердловинні помпи

Помпи можуть мати дуже високий пусковий струм — у 5-7 разів більший за номінальний.

Через це генератор потужністю 3-5 кВт може не впоратися із запуском і вимкнутися. Подальші коливання напруги також можуть пошкодити обладнання.

Дешеві подовжувачі та "трійники"

Подовжувачі з тонким дротом, слабкою ізоляцією та неякісними контактами можуть перегріватися під великим навантаженням.

У результаті вони здатні плавитися та створювати ризик пожежі.

Для навантаження до 3,5 кВт фахівці радять використовувати подовжувачі з мідним дротом перерізом щонайменше 2,5 мм² та за можливості обирати моделі з позначкою "для генераторів" або "для вулиці".

Раніше Новини.LIVE писали, що під час тривалих відключень електроенергії зарядна станція не завжди встигає повністю зарядитися від мережі. У такій ситуації її можна підживлювати від іншої станції або генератора, але важливо враховувати можливі втрати енергії та ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, що після тривалого простою генератор найчастіше не запускається через проблеми з пальним, свічкою запалювання або акумулятором. Перед першим запуском техніку варто оглянути та вмикати без навантаження.